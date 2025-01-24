Переход двух игроков Полесья в Черноморец не состоится

Как стало известно Sport.ua, сразу трое футболистов, которые рассматривались как потенциальные новички команды Александра Бабича, весной в ней не будут играть.

Первый из них, 21-летний полузащитник Дмитрий Иродовский из запорожского «Металлурга», провел с «Черноморцем» домашний этап подготовки к весенней части чемпионата, однако не подошел и еще перед отъездом «моряков» в Турцию покинул его расположение.

Не будет в одесской команде и двух игроков, правами на которых владеет житомирское «Полесье» – это 20-летние полузащитник Богдан Панчишин и защитник Сергей Корнийчук (первый из них играл осенью в главной команде, а второй – во второлиговом «Полесье-2»). По имеющимся данным, оба должны были выступать в «Черноморце» на арендных правах, однако дело до этого не дойдет.

Что касается Корнийчука, то этот футболист отправился на тренировочный сбор в Турцию вместе с одесской командой, однако после полученной ранее травмы вынужден был работать индивидуально.