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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 11:36 | Обновлено 24 января 2025, 12:13
777
1

ОФИЦИАЛЬНО. Помощь свыше. Черноморец арендовал двух футболистов

Денис Безбородько и Эмиль Мустафаев до конца сезона будут играть в одесском клубе

24 января 2025, 11:36 | Обновлено 24 января 2025, 12:13
777
1
ОФИЦИАЛЬНО. Помощь свыше. Черноморец арендовал двух футболистов
ФК Черноморец. Эмиль Мустафаев

Форвард «Колоса» Денис Безбородько и фланговый полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев до конца сезона будут выступать за одесский «Черноморец» на правах аренды, сообщают официальные сети одесского клуба.

Срок аренды обоих футболистов истекает в конце сезона 2024/25, они уже присоединились к команде на сборах в Турции, где команде предстоит сыграть несколько контрольных матчей перед стартом второй половины УПЛ.

В текущем сезоне Эмиль Мустафаев провел 12 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом, а Денис Безбородько сыграл 12 раз, результативными действиями не отличался.

После 17 туров УПЛ «Полесье» идет на 5-м месте, «Колос» на 11-м, а «Черноморец» на 15-м.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» покинул ветеран команды.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
Мустафаев мог бы где и повыше играть
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