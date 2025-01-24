ОФИЦИАЛЬНО. Помощь свыше. Черноморец арендовал двух футболистов

Форвард «Колоса» Денис Безбородько и фланговый полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев до конца сезона будут выступать за одесский «Черноморец» на правах аренды, сообщают официальные сети одесского клуба.

Срок аренды обоих футболистов истекает в конце сезона 2024/25, они уже присоединились к команде на сборах в Турции, где команде предстоит сыграть несколько контрольных матчей перед стартом второй половины УПЛ.

В текущем сезоне Эмиль Мустафаев провел 12 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом, а Денис Безбородько сыграл 12 раз, результативными действиями не отличался.

После 17 туров УПЛ «Полесье» идет на 5-м месте, «Колос» на 11-м, а «Черноморец» на 15-м.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» покинул ветеран команды.