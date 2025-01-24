Черноморец покинул ветеран команды

Как стало известно Sport.ua, помимо Романа Савченко, Михаила Хромея, Евгения Яновича и Владислава Калина (трое первых принадлежат донецкому «Шахтеру», а последний – киевскому «Динамо»), с которыми одесский «Черноморец» не будет продлевать аренду, команду покинул еще один футболист. Речь идет об одном из ветеранов команды Александре Васильеве, который в осенней части сезона-2024/25 был одним из немногих игроков, кто выступал в Одессе дольше всех.

30-летний полузащитник провел в составе «Черноморца» два года. Придя в одесскую команду в период зимнего антракта в сезоне-2022/23 с ФК «Львов», он с тех пор сыграл в ее составе 51 матч, в которых забил 3 мяча (все голы пришлись на прошлый сезон).

На клубном сайте фотография Александра Васильева, как и короткое досье на него, уже отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» победил в перенесенном матче на сборах в Турции.