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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 00:09 |
128
0

Черноморец покинул ветеран команды

Два года в Одессе по нынешним меркам – солидный срок

24 января 2025, 00:09 |
128
0
Черноморец покинул ветеран команды
ФК Черноморец

Как стало известно Sport.ua, помимо Романа Савченко, Михаила Хромея, Евгения Яновича и Владислава Калина (трое первых принадлежат донецкому «Шахтеру», а последний – киевскому «Динамо»), с которыми одесский «Черноморец» не будет продлевать аренду, команду покинул еще один футболист. Речь идет об одном из ветеранов команды Александре Васильеве, который в осенней части сезона-2024/25 был одним из немногих игроков, кто выступал в Одессе дольше всех.

30-летний полузащитник провел в составе «Черноморца» два года. Придя в одесскую команду в период зимнего антракта в сезоне-2022/23 с ФК «Львов», он с тех пор сыграл в ее составе 51 матч, в которых забил 3 мяча (все голы пришлись на прошлый сезон).

На клубном сайте фотография Александра Васильева, как и короткое досье на него, уже отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» победил в перенесенном матче на сборах в Турции.

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Источник: два игрока летом перейдут из Руха в Карпаты
Черноморец Одесса Михаил Хромей Евгений Янович Владислав Калин Александр Васильев трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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