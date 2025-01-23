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Товарищеские матчи
Черноморец
23.01.2025 10:00 – FT 2 : 1
Дукаджини
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 18:39 | Обновлено 23 января 2025, 19:53
704
1

Все же сыграли. Черноморец победил в перенесенном матче

Команда Александра Бабича выиграла у косовского клуба «Дукаджини»

23 января 2025, 18:39 | Обновлено 23 января 2025, 19:53
704
1
Все же сыграли. Черноморец победил в перенесенном матче
ФК Черноморец

Матч «Черноморца» с «Дукаджини» должны были провести спарринг 22 января. Но из-за ливня, затопившего футбольные поля, игру отменили. Погода наладилась, и команды встретились 23 января. Игра началась в 10:00 по Киеву.

«Черноморец» начал активно и уже в первые минуты мог забить. Например, Янаков с угла вратарской пробил в штангу. А вот на 43-й минуте игрок «Черноморца» свой шанс использовал.

«Дукаджини» сравнял счет на 74-й минуте, воспользовавшись ошибкой игроков «Черноморца» в обороне. «Моряки» пошли вперед и на 88-й минуте вырвали победу.

Товарищеский матч. 23 января 2025 года. Манавгат (Турция).

«Черноморец» – «Дукаджини» (Клине, Косово) – 2:1

Голы: Янаков (43), Ермаков (88) – Элезай (74).

«Черноморец» (1-й тайм): 1 Рудько (капитан), 77 Кисиль, 4 Кратов, 22 Арсич, 6 Гомес, 8 Шпорн, 14 Сигеев, 28 Габелок, 17 Янаков, 11 Попов, 9 Хобленко.

«Черноморец» (2-й тайм) 71 Вичный, 34 Лацабидзе, 39 Скиба, 70 Крайник, 21 Ярмола (4 Кратов, 81), 3 Ермаков, 23 Фатьянов, 13 Каптенко, 77 Кисиль (6 Гомес, 67), 33 Пшеничнюк, 11 Попов (55 Григорчук 67).

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Сергій Турчак Источник: ФК Черноморец
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