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Чемпионат Бельгии
Брюгге
25.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Кортрейк
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Бельгия
28 января 2025, 03:23 | Обновлено 28 января 2025, 03:38
26
0

Чемпионат Бельгии. Генк ушел в отрыв, Брюгге потерял важные баллы

В прошлый уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 23-й тур

28 января 2025, 03:23 | Обновлено 28 января 2025, 03:38
26
0
Чемпионат Бельгии. Генк ушел в отрыв, Брюгге потерял важные баллы
Getty Images/Global Images Ukraine

С 24 по 26 января состоялись матчи 23-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер национальной лиги «Генк» в непростом поединке одолел «Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком – 2:1.

«Андерлехт» разбил дома «Мехелен» со счетом 4:1.

«Брюгге» потерял важные пункты в борьбе за золото лиги, сыграв вничью с «Кортрейком» – 1:1.

Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 24-26 января

  • 24.01. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Антверпен» – 1:1
  • 25.01. 17:00. «Вестерло» – «Генк» – 1:2
  • 25.01. 19:15. «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге» – 1:1
  • 25.01. 21:45. «Брюгге» – «Кортрейк» – 1:1
  • 26.01. 14:30. «Стандарт» – «Дендер» – 1:0
  • 26.01. 17:00. «Беерсхот» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:4
  • 26.01. 19:30. «Андерлехт» – «Мехелен» – 4:1
  • 26.01. 20:15. «Ауд-Хеверле Левен» – «Гент» – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 23 16 3 4 46 - 29 51
2 Брюгге 23 14 6 3 52 - 26 48
3 Юнион Сент-Жилуаз 23 10 10 3 35 - 19 40
4 Андерлехт 23 11 6 6 42 - 22 39
5 Антверпен 23 10 7 6 41 - 25 37
6 Стандард 23 9 7 7 16 - 22 34
7 Гент 23 8 9 6 31 - 25 33
8 Шарлеруа 23 8 5 10 24 - 27 29
9 Дендер 23 7 7 9 27 - 35 28
10 Серкль Брюгге 23 7 7 9 24 - 33 28
11 Мехелен 23 7 6 10 37 - 33 27
12 Ауд-Хеверле 23 5 11 7 19 - 24 26
13 Вестерло 23 6 5 12 38 - 41 23
14 Сент-Трюйден 23 5 8 10 28 - 44 23
15 Кортрейк 23 5 4 14 18 - 43 19
16 Беерсхот 23 2 7 14 21 - 51 13
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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