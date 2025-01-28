Чемпионат Бельгии. Генк ушел в отрыв, Брюгге потерял важные баллы

С 24 по 26 января состоялись матчи 23-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер национальной лиги «Генк» в непростом поединке одолел «Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком – 2:1.

«Андерлехт» разбил дома «Мехелен» со счетом 4:1.

«Брюгге» потерял важные пункты в борьбе за золото лиги, сыграв вничью с «Кортрейком» – 1:1.

Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 24-26 января

24.01. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Антверпен» – 1:1

25.01. 17:00. «Вестерло» – «Генк» – 1:2

25.01. 19:15. «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге» – 1:1

25.01. 21:45. «Брюгге» – «Кортрейк» – 1:1

26.01. 14:30. «Стандарт» – «Дендер» – 1:0

26.01. 17:00. «Беерсхот» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:4

26.01. 19:30. «Андерлехт» – «Мехелен» – 4:1

26.01. 20:15. «Ауд-Хеверле Левен» – «Гент» – 0:0

Турнирная таблица