Бельгия28 января 2025, 03:23 | Обновлено 28 января 2025, 03:38
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Чемпионат Бельгии. Генк ушел в отрыв, Брюгге потерял важные баллы
В прошлый уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 23-й тур
28 января 2025, 03:23 | Обновлено 28 января 2025, 03:38
26
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С 24 по 26 января состоялись матчи 23-го тура чемпионата Бельгии.
Лидер национальной лиги «Генк» в непростом поединке одолел «Вестерло» с украинцем Сергеем Сидорчуком – 2:1.
«Андерлехт» разбил дома «Мехелен» со счетом 4:1.
«Брюгге» потерял важные пункты в борьбе за золото лиги, сыграв вничью с «Кортрейком» – 1:1.
Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 24-26 января
- 24.01. 21:45. «Сент-Трюйден» – «Антверпен» – 1:1
- 25.01. 17:00. «Вестерло» – «Генк» – 1:2
- 25.01. 19:15. «Шарлеруа» – «Серкль Брюгге» – 1:1
- 25.01. 21:45. «Брюгге» – «Кортрейк» – 1:1
- 26.01. 14:30. «Стандарт» – «Дендер» – 1:0
- 26.01. 17:00. «Беерсхот» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:4
- 26.01. 19:30. «Андерлехт» – «Мехелен» – 4:1
- 26.01. 20:15. «Ауд-Хеверле Левен» – «Гент» – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|23
|16
|3
|4
|46 - 29
|51
|2
|Брюгге
|23
|14
|6
|3
|52 - 26
|48
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|23
|10
|10
|3
|35 - 19
|40
|4
|Андерлехт
|23
|11
|6
|6
|42 - 22
|39
|5
|Антверпен
|23
|10
|7
|6
|41 - 25
|37
|6
|Стандард
|23
|9
|7
|7
|16 - 22
|34
|7
|Гент
|23
|8
|9
|6
|31 - 25
|33
|8
|Шарлеруа
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|9
|Дендер
|23
|7
|7
|9
|27 - 35
|28
|10
|Серкль Брюгге
|23
|7
|7
|9
|24 - 33
|28
|11
|Мехелен
|23
|7
|6
|10
|37 - 33
|27
|12
|Ауд-Хеверле
|23
|5
|11
|7
|19 - 24
|26
|13
|Вестерло
|23
|6
|5
|12
|38 - 41
|23
|14
|Сент-Трюйден
|23
|5
|8
|10
|28 - 44
|23
|15
|Кортрейк
|23
|5
|4
|14
|18 - 43
|19
|16
|Беерсхот
|23
|2
|7
|14
|21 - 51
|13
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