«Худший игрок в истории клуба». Фанаты о уходе Неймара из Аль-Хиляль
Неймар и Аль-Хиляль расторгли контракт по взаимному согласию
32-летний бразильский форвард Неймар официально покинул «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. «Аль-Хиляль» поблагодарил Неймара за его вклад в команду и пожелал удачи в дальнейшем пути. Как ранее сообщал футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Неймар вернется в «Сантос», где начинал свою карьеру. Соглашение с «Аль-Хиляль» было рассчитано до лета 2025 года, однако бразилец покидает клуб досрочно. В составе «Аль-Хиляль» Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты), забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Фанаты «Аль-Хиляль» разочарованы уходом Неймара, считая, что его пребывание в клубе не оправдало ожиданий, и винят в этом неудачу команды.
Alharthi_26: ««Все клубы теперь имеют игрока мирового класса. Кроме «Аль-Хиляля». Салах, это запрос «Аль-Хиляля» и их фанатов».
Mesmmarr: «Мы ожидали многого от этой сделки, но травма все разрушила. Однако решение было трудным, но правильным».
Alharthi_26: «Клянусь, я был расстроен этой новостью. Неймар и Амури были двумя игроками, которых фанаты ждали с нетерпением, но в итоге травмы разрушили все планы. Однако удача «Аль-Хиляля» на стороне звезд. Боюсь, что эта удача может преследовать нас с новыми звездами».
Hfc_x6: «Худший игрок в истории «Аль-Хиляля».
36azz1: «Клянусь Богом, величайшие таланты не добиваются успеха, они остаются мечтой, а когда становятся реальностью, их настигнет травма, которая быстро уводит их из «Аль-Хиляля».
Ab_Rfdan: «Как печально. Нам не суждено насладиться игрой одной из футбольных легенд».
Saad_alossami: «Удача «Аль-Хиляля» действительно не на нашей стороне. Неймар и Амури, мы думали, что это будет мечта для клуба, но из-за травм и невезения мы не успели насладиться их игрой. Черт побери, эти травмы!».
Ahmed: «Удачи вам, я имею в виду, что вы проделали отличную работу и сэкономили нам несколько миллионов».
MansHFC: «Никто не ожидал такого конца, но это наша удача с игроками – плохая удача».
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