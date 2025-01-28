32-летний бразильский форвард Неймар официально покинул «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. «Аль-Хиляль» поблагодарил Неймара за его вклад в команду и пожелал удачи в дальнейшем пути. Как ранее сообщал футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Неймар вернется в «Сантос», где начинал свою карьеру. Соглашение с «Аль-Хиляль» было рассчитано до лета 2025 года, однако бразилец покидает клуб досрочно. В составе «Аль-Хиляль» Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты), забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Фанаты «Аль-Хиляль» разочарованы уходом Неймара, считая, что его пребывание в клубе не оправдало ожиданий, и винят в этом неудачу команды.

Alharthi_26: ««Все клубы теперь имеют игрока мирового класса. Кроме «Аль-Хиляля». Салах, это запрос «Аль-Хиляля» и их фанатов».

Mesmmarr: «Мы ожидали многого от этой сделки, но травма все разрушила. Однако решение было трудным, но правильным».

Alharthi_26: «Клянусь, я был расстроен этой новостью. Неймар и Амури были двумя игроками, которых фанаты ждали с нетерпением, но в итоге травмы разрушили все планы. Однако удача «Аль-Хиляля» на стороне звезд. Боюсь, что эта удача может преследовать нас с новыми звездами».

Hfc_x6: «Худший игрок в истории «Аль-Хиляля».

36azz1: «Клянусь Богом, величайшие таланты не добиваются успеха, они остаются мечтой, а когда становятся реальностью, их настигнет травма, которая быстро уводит их из «Аль-Хиляля».

Ab_Rfdan: «Как печально. Нам не суждено насладиться игрой одной из футбольных легенд».

Saad_alossami: «Удача «Аль-Хиляля» действительно не на нашей стороне. Неймар и Амури, мы думали, что это будет мечта для клуба, но из-за травм и невезения мы не успели насладиться их игрой. Черт побери, эти травмы!».

Ahmed: «Удачи вам, я имею в виду, что вы проделали отличную работу и сэкономили нам несколько миллионов».

MansHFC: «Никто не ожидал такого конца, но это наша удача с игроками – плохая удача».