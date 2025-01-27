Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации испанского портала Todofichajes, на украинского футболиста сейчас есть два претендента – «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Зинченко принял решение присоединиться именно к мадридскому клубу, который спешит закрыть трансфер уже в ближайшие дни. Сообщается, что это будет аренда до конца сезона с правом обязательного выкупа Александра за 20 миллионов.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.