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Испания
27 января 2025, 20:12 | Обновлено 27 января 2025, 20:17
8237
12

Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера

Украинский футболист решил присоединиться к мадридскому коллективу

27 января 2025, 20:12 | Обновлено 27 января 2025, 20:17
8237
12
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации испанского портала Todofichajes, на украинского футболиста сейчас есть два претендента – «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Зинченко принял решение присоединиться именно к мадридскому клубу, который спешит закрыть трансфер уже в ближайшие дни. Сообщается, что это будет аренда до конца сезона с правом обязательного выкупа Александра за 20 миллионов.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Боруссия Дортмунд трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 12
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Серж
Оба варианта неплохие. Ему нужно выше играть. Защитник он такой себе, а вот в средней линии может себя показать. 
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+4
fifa2020
Розумний вибір, не то що долбик!
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+1
AK.228
Правильный выбор
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+1
andre_lui
Всі згадують Довбика, але там все закономірно. Кастельянос в Лаціо, значить Довбик в Рому
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0
Mark4854590
Вибір виглядає цілком розумно. В Атлетіко Зінченка хоче бачити тренер, а Боруссію ще невідомо хто очолить. Та і навряд чи Дортмунду світитиме ЛЧ на наступний сезон. Багатенько вже втратили
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0
pol-55
"Бабка на двоє гадала" заграє тут добре,не заграє-треба було йти Боруссію,ну і приклад Артем.
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0
Boodya
Ну знаючи з яких джерел цей автор черпає новини, то Зінченко буде грати за Мадридську Борусію, або за Дортмундське Атлетіко
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0
TolsTIyELF
Що думати? Це тільки Довбик може відмовити великому іспанському Атлетику Мадрид.
Хоча, я ось подумав, можливо є причина чьому Довбік вибрав саме Рим, і це зовсім не футбол. Нехай обидва тепер тягнуть два мої улюблені чемпіонати до успіхів. 
Вперед Рим! Вперед Мадрид! Слава Україні! 
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0
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WalterBlack
Боруссія йому би більше підійшла, не думаю що Саша зможе адаптуватися до іспанського футболу
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-3
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Андрій Шевченко
Воно там не заграє, це очевидно.
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-5
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