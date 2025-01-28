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  4. Марченко завершил выступления в Брисбене и идет смотреть за подопечной
ATP
28 января 2025, 03:49 |
44
0

Марченко завершил выступления в Брисбене и идет смотреть за подопечной

Илья в двух сетах уступил Кристиану Лангмо в 1-м раунде основы австралийского челленджера

28 января 2025, 03:49 |
44
0
Марченко завершил выступления в Брисбене и идет смотреть за подопечной
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко (АТР 528) завершил выступления на хардовом челленджере в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинец в двух сетах проиграл Кристиану Лангмо (США, ATP 403) за 1 час и 27 минут.

ATP челленджер Брисбен. Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) [Q] – Кристиан Лангмо (США) – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Илья переиграл американца во 2-м раунде челленджера в Пуэрто-Вальярте, Мексика.

Марченко стартовал в Брисбене из квалификации, где прошел Джошуа Чарльтона и Томаса Брейтвейта. На этих кортах Илья прервал лузстрик из 10 поединков, который тянулся еще с апреля 2024 года.

Марченко, помимо своей профессиональной карьеры и должности в женской теннисной сборной, также является коучем Катарины Завацкой. Завацкая 28 января стартует на турнире категории ITF W75 в Брисбене против Ши Хань.

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Илья Марченко ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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