Катарина Завацкая – Ши Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира ITF W75 в Брисбене 28 января в 03:00
28 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 243) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.
В 1/8 финала украинка сыграет против Ши Хань (Китай, WTA 210). Поединок пройдет вторым запуском на корте №10 после игры Миллер – Дженис. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Карины Миллер (США, WTA 389), либо против Тжен Дженис (Индонезия, WTA 400).
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