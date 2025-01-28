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  4. Катарина Завацкая – Ши Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 января 2025, 01:24 |
28
0

Катарина Завацкая – Ши Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира ITF W75 в Брисбене 28 января в 03:00

28 января 2025, 01:24 |
28
0
Катарина Завацкая – Ши Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая

28 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 243) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинка сыграет против Ши Хань (Китай, WTA 210). Поединок пройдет вторым запуском на корте №10 после игры Миллер – Дженис. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Карины Миллер (США, WTA 389), либо против Тжен Дженис (Индонезия, WTA 400).

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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