Катарина Завацкая – Ши Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 243) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинка сыграет против Ши Хань (Китай, WTA 210). Поединок пройдет вторым запуском на корте №10 после игры Миллер – Дженис. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Карины Миллер (США, WTA 389), либо против Тжен Дженис (Индонезия, WTA 400).

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