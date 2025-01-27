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  4. Марченко вышел в основную сетку Брисбена, а Урсу прошел отбор в Кобленце
ATP
27 января 2025, 23:19 |
88
0

Марченко вышел в основную сетку Брисбена, а Урсу прошел отбор в Кобленце

Илья и Вадим удачно начали новый сезон

27 января 2025, 23:19 |
88
0
Марченко вышел в основную сетку Брисбена, а Урсу прошел отбор в Кобленце
Instagram. Вадим Урсу

Украинские теннисистки Илья Марченко (АТР 528) и Вадим Урсу (АТР 404) пробились в основные сетки челленджеров в Брисбене (Австралия) и Кобленце (Германия) соответственно.

Илья в финальном раунде отбора на кортах Австралии переиграл Томаса Брейтвейта (Австралия, ATP 1062) в трех сетах за 2 часа и 13 минут. На старте квалификации капитан сборной Украины прошел Джошуа Чарльтона (Австралия, ATP 984), а его первым соперником в основе будет Кристиан Лангмо (США, ATP 403).

Урсу выиграл второй матч в отборе к турниру в Германии в статусе андердога. В решающем поединке квалификации он в трех партиях одолел Матса Розенкранца (Германия, ATP 377) за 1 час и 44 минуты. В первой игре в Кобленце Вадим прошел Алексея Захарова (АТР 325), а в 1/16 финала встретится с Матисом Эрхардом (Франция, ATP 291).

И для Марченко, и для Урсу это первые турниры в 2025 году.

АТР челленджер Брисбен. Хард. Квалификация

  • Илья Марченко (Украина) [2] – Томас Брейтвет (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:2

АТР челленджер Кобленц. Хард в помещении. Квалификация

  • Вадим Урсу (Украина) – Матс Розенкранц (Германия) [10] – 6:3, 4:6, 6:3

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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