Марченко вышел в основную сетку Брисбена, а Урсу прошел отбор в Кобленце

Украинские теннисистки Илья Марченко (АТР 528) и Вадим Урсу (АТР 404) пробились в основные сетки челленджеров в Брисбене (Австралия) и Кобленце (Германия) соответственно.

Илья в финальном раунде отбора на кортах Австралии переиграл Томаса Брейтвейта (Австралия, ATP 1062) в трех сетах за 2 часа и 13 минут. На старте квалификации капитан сборной Украины прошел Джошуа Чарльтона (Австралия, ATP 984), а его первым соперником в основе будет Кристиан Лангмо (США, ATP 403).

Урсу выиграл второй матч в отборе к турниру в Германии в статусе андердога. В решающем поединке квалификации он в трех партиях одолел Матса Розенкранца (Германия, ATP 377) за 1 час и 44 минуты. В первой игре в Кобленце Вадим прошел Алексея Захарова (АТР 325), а в 1/16 финала встретится с Матисом Эрхардом (Франция, ATP 291).

И для Марченко, и для Урсу это первые турниры в 2025 году.

АТР челленджер Брисбен. Хард. Квалификация

Илья Марченко (Украина) [2] – Томас Брейтвет (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:2

АТР челленджер Кобленц. Хард в помещении. Квалификация