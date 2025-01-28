Виталий ПЕРВАК: «Задача Левого Берега – закрепиться в Премьер-лиге»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак предоставил развернутое интервью клубной пресс-службе относительно первого полугодия Украинской Премьер-лиги, а также планов на следующие полгода.

– Вспомните самый памятный для вас момент 2024 года?

– Безусловно, больше всего запомнилась игра в Ровно против Миная, когда мы вышли в УПЛ. Все получили ряд положительных эмоций после этой исторической победы. Клуб очень долго шел к этому. Президент клуба избрал свой путь и шаг за шагом двигался к цели. Мы постепенно развивались и достигли своего.

– Что лично для вас было самым трудным во время этих полугода в качестве тренера в УПЛ?

– Труднее всего было вывести команду на дебютную игру в элитном дивизионе. Надо было донести до футболистов то, что в УПЛ ничего особенного нет и мы можем добиваться результата. В нашей команде 80% игроков никогда не играли в элитном дивизионе, поэтому над психологией стоило работать.

– Как лично вы переживали сложные моменты?

– У нас такая работа, что только положительных эмоций не будет и необходимо с достоинством проходить непростые времена. В матче плей-офф с Оболонью было заметно, что команда еще не готова к УПЛ. Однако мы не опустили руки и продолжили работать. Судьба предоставила нам еще один шанс повыситься в классе и мы им воспользовались.

– Проанализируйте выступления команды в первом полугодии?

– По моему мнению, команда по пятибалльной шкале заслуживает 3+ или 4-. Были хорошие матчи, а были и провальные. Нам не хватало опыта на старте сезона, длительное время не могли забить. Делали все, чтобы все эти негативные комментарии не доходили до футболистов, но в наше время этого избежать невозможно. На футболистов не давили и всегда поддерживали. К тренировочному процессу никаких претензий нет. Мы шли своим путём и не принимали эмоциональных решений. Во время продолжительной неудачной серии не было никаких проблем внутри коллектива. Следует отметить поддержку со стороны президента. Постепенно смогли достичь прогресса.

– Чего не хватало команде в матчах, где не удавалось достичь результата?

– Прежде всего, стоит отметить отсутствие опыта. Тренерский штаб также принимал другие решения, если бы можно было отмотать время назад. Футболист должен пройти этот путь для того, чтобы добиться прогресса и получить неоценимый опыт игры в элите. Игроки нашей команды учились уже по ходу сезона. Безусловно, это не могло не влиять на результаты.

– С приятными эмоциями завершили первую часть сезона?

– Безусловно, довольны, что в конце года смогли выиграть два матча подряд. На мажорной ноте завершили год. Надеюсь, что в весенней части сезона продолжим эту удачную серию.

– Расскажите, из чего состоит подготовка команды в межсезонье?

– В январе собрались на базе и начали готовиться ко второй части сезона. Во время паузы игроки не отдыхали, а готовились по индивидуальному плану. Это важно для того, чтобы во время сбора нагрузки не были для них неожиданностью. Футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии. Важно, что с каждым годом футболисты становятся больше профессионалами. О лишнем весе в нашей команде тренеры и не вспоминают.

Сначала работаем над физической подготовкой, а затем основной акцент уделяем работе с мячом. В первую очередь, важно все качества футболистов привести в оптимальное состояние к началу официальных матчей.

– Как вы выбирали спарринг-партнеров на сбор в Турции?

– Наши партнеры из Болгарии уже долго занимаются подбором спаррингов на сборы. Они нам подбирают находящиеся в их поле зрения команды. Понимаем, что топовые европейские команды пока с нами не будут играть. Однако известно, что 15 февраля должны сыграть против Шерифа. Это серьезный соперник, и на фоне этой команды сможем проверить свой уровень. Будем играть против команд из Болгарии, Молдовы, Грузии. Уровнем спарринг-партнеров мы удовлетворены.

– Смена обстановки позволит команде увереннее начать вторую часть сезона?

– Безусловно, в Турции гораздо лучше сейчас условий для подготовки. На сбор в Турцию мы приедем уже с определенным уровнем физической подготовки. Спарринги с серьезными соперниками дают возможность прогрессировать, учиться новому. Тренеры также будут иметь возможность взять что-то новое для себя из этих спаррингов.

– Какие цели ставите на вторую часть сезона?

– Наша задача – закрепиться в Премьер-лиге. Важно от матча к матчу добиваться прогресса и выходить на новый уровень. В межсезонье мы подписали атакующих игроков, ведь в первой части сезона с игрой в заключительной трети поля были проблемы. Потрошитель, Шастал добавят игре команды в атаке новых красок. Также не стоит забывать о нашем молодом нападающем Романе Гереше. Роман поедет на сборы в Турцию и все зависит только от него.

– Следует ли ожидать болельщикам новых трансферов?

– Пока что не могу дать конкретного ответа на этот вопрос. Работа на трансферном рынке не останавливается.

– С выходом в УПЛ фанатская база «Левого Берега» расширилась. Как это мотивирует команду?

– Поддержка болельщиков всегда важна для нас. У нас аисты над стадионом летают, и это уже существенная мотивация. Спасибо болельщикам за поддержку. Они гонят нас вперед и поддерживают даже в трудные времена. Всегда ощущаем их поддержку. Очень приятно, когда даже на выездных матчах мы видим наших фанатов, и это уже окрыляет. К примеру, в Полтаве при непростых погодных условиях наших болельщиков было больше, чем местных. Это заслуживает уважения.

– Чего следует ожидать болельщикам от Левого Берега во второй части сезона?

– Упорной борьбы на футбольном поле и большого желания наших футболистов достичь результата.