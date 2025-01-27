Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
Другие новости
27 января 2025, 11:15 |
1295
0

ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции

Юлия старается быть там, где играет Артем

27 января 2025, 11:15 |
1295
0
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
Instagram. Артем и Юлия Довбик

Жена надающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия Довбик, опубликовала видео о том, как она поддерживала игрока в выездном матче Серии А «Удинезе» - «Рома» (1:2).

Юлия Довбик отправилась в Удине, чтобы быть рядом с мужем во время очередного испытания в чемпионате Италии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Артем забил победный гол с пенальти на 64-й минуте, и Юлия сняла этот момент на камеру, зафиксировав свои эмоции.

Юлия Довбик демонстрирует пример жены, которая вкладывает максимальную поддержку в своего мужа.

По теме:
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
ВИДЕО. Тренер Милана чуть не подрался с игроком из-за рэпера?
«Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе
видео видео-реклама Юлия Довбик Артем Довбик Рома Рим lifestyle чемпионат Италии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Футбол | 27 января 2025, 10:38 4
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова

Кирилл Круторогов считает, что «Челси» больше не захочет подписывать украинцев

Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Футбол | 27 января 2025, 11:09 2
Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?

Руководство харьковской команды присматривается к кандидатуре Виталия Пономарева из «Руха»

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26.01.2025, 18:11
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27.01.2025, 08:56
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 27
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 3
Теннис
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем