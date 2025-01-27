ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции

Жена надающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия Довбик, опубликовала видео о том, как она поддерживала игрока в выездном матче Серии А «Удинезе» - «Рома» (1:2).

Юлия Довбик отправилась в Удине, чтобы быть рядом с мужем во время очередного испытания в чемпионате Италии.

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Артем забил победный гол с пенальти на 64-й минуте, и Юлия сняла этот момент на камеру, зафиксировав свои эмоции.

Юлия Довбик демонстрирует пример жены, которая вкладывает максимальную поддержку в своего мужа.