ВИДЕО. Звезда мадридского Реала впечатлил своей скромностью. Топ
Федерико Вальверде подает пример
Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде стал героем вирусного ролика.
26-летний футболист во время езды за рулем автомобиля сумел уделить несколько секунд своего внимания юному фанату.
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Вальверде и его жена сфотографировались с болельщиком и перекинулись добрыми словами с фанами мадридского клуба.
Федерико продемонстрировал, насколько приятными могут быть такие спонтанные встречи.
«Вальверде – очень скромный парень», – написал один из фанатов под видео.
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