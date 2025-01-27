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27 января 2025, 12:49 | Обновлено 27 января 2025, 13:27
758
1

ВИДЕО. Звезда мадридского Реала впечатлил своей скромностью. Топ

Федерико Вальверде подает пример

27 января 2025, 12:49 | Обновлено 27 января 2025, 13:27
758
1
ВИДЕО. Звезда мадридского Реала впечатлил своей скромностью. Топ
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде стал героем вирусного ролика.

26-летний футболист во время езды за рулем автомобиля сумел уделить несколько секунд своего внимания юному фанату.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вальверде и его жена сфотографировались с болельщиком и перекинулись добрыми словами с фанами мадридского клуба.

Федерико продемонстрировал, насколько приятными могут быть такие спонтанные встречи.

«Вальверде – очень скромный парень», – написал один из фанатов под видео.

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видео lifestyle Федерико Вальверде Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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umnuy2
жена очень рада такой встречи судя по фото....топ
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