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Греция
28 января 2025, 00:40 | Обновлено 28 января 2025, 00:47
710
1

Итальянский клуб ведет переговоры с Олимпиакосом по аренде Яремчука

Украинский форвард может продолжить карьеру в Венеции, аутсайдере Серии A

28 января 2025, 00:40 | Обновлено 28 января 2025, 00:47
710
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Итальянский клуб ведет переговоры с Олимпиакосом по аренде Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Итальянский клуб «Венеция» ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом» по аренде украинского нападающего Романа Яремчука.

Об этом сообщают Sky Sport Italia и журналист Джанлука Ди Марцио.

29-летний форвард летом 2024 года присоединился к Олимпиакосу, однако пока не смог реализовать свой потенциал полностью.

В текущем сезоне он сыграл за греческий клуб 17 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Итальянская Венеция является одним из аутсайдеров Серии A (16 очков, 19 место) и стремится остаться в элитном дивизионе.

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Роман Яремчук Венеция Олимпиакос Пирей трансферы трансферы Серии A аренда игрока Джанлука Ди Марцио
Николай Степанов Источник: Джанлука Ди Марцио
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Alex T
Топ вариант, правда сможет ли там забивать вопрос 
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