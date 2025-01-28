Итальянский клуб ведет переговоры с Олимпиакосом по аренде Яремчука
Украинский форвард может продолжить карьеру в Венеции, аутсайдере Серии A
Итальянский клуб «Венеция» ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом» по аренде украинского нападающего Романа Яремчука.
Об этом сообщают Sky Sport Italia и журналист Джанлука Ди Марцио.
29-летний форвард летом 2024 года присоединился к Олимпиакосу, однако пока не смог реализовать свой потенциал полностью.
В текущем сезоне он сыграл за греческий клуб 17 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
Итальянская Венеция является одним из аутсайдеров Серии A (16 очков, 19 место) и стремится остаться в элитном дивизионе.
I dettaglihttps://t.co/N51YxmzccT— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2025
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