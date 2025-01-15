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Кубок Греции
Панатинаикос
15.01.2025 19:30 – FT 1 : 1
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
15 января 2025, 21:17 | Обновлено 15 января 2025, 22:11
3073
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Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче против Панатинаикоса

Роман забил в матче 1/4 финала Кубка Греции

15 января 2025, 21:17 | Обновлено 15 января 2025, 22:11
3073
0
Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче против Панатинаикоса
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом за «Олимпиакос» в матче против «Панатинаикоса».

Это произошло в первый матче 1/4 финала Кубка Греции в Афинах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Яремчук отправил мяч в ворота соперника на 75-й минуте, и счет сравнялся (1:1). Это его 2-й гол в клубном сезоне.

❗️ ВИДЕО в Telegram: Гол Яремчука в Кубке Греции

Роман Яремчук до этой игры провел 10 матчей чемпионата Греции и забил 1 гол , а также отыграл 3 поединка Лиги Европы.

Обновлено. Первый матч закончился со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 5 февраля в городе Пирей.

Кубок Греции. 1/4 финала, 15 января, Афины

Панатинаикос – Олимпиакос – 1:1

Голы: Джуричич, 51 – Яремчук, 75

Сетка плей-офф

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Панатинаикос).
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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Панатинаикос Кубок Греции по футболу видео голов и обзор Филип Джуричич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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