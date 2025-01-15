Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом за «Олимпиакос» в матче против «Панатинаикоса».

Это произошло в первый матче 1/4 финала Кубка Греции в Афинах.

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Яремчук отправил мяч в ворота соперника на 75-й минуте, и счет сравнялся (1:1). Это его 2-й гол в клубном сезоне.

❗️ ВИДЕО в Telegram: Гол Яремчука в Кубке Греции

Роман Яремчук до этой игры провел 10 матчей чемпионата Греции и забил 1 гол , а также отыграл 3 поединка Лиги Европы.

Обновлено. Первый матч закончился со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 5 февраля в городе Пирей.

Кубок Греции. 1/4 финала, 15 января, Афины

Панатинаикос – Олимпиакос – 1:1

Голы: Джуричич, 51 – Яремчук, 75

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