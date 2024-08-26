ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд
Сегодня, 26 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Греции по футболу, в котором «Олимпиакос» встречался с клубом «Калитея».
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Новичок «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч в запасе и вышел на поле на 68-й минуте, когда счет был ничейный. Роман сумел забить победный гол в матче на 79-й минуте. Этот гол стал дебютным для Романа за греческий клуб в официальных матчах.
Следующий матч «Олимпиакос» сыграет 31 августа против клуба «Ламия».
Чемпионат Греции. 2-й тур, 26 августа.
Олимпиакос – Калитея – 2:1
Голы: Вальде, 14, Яремчук, 79 - Улдрикис, 60.
Победный гол Яремчука
pic.twitter.com/jz3ZFElCU4— e360hubs football (@e360hub2) August 26, 2024
ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γιάρεμτσουκ και 2-1! / 79': GOAL for Olympiacos! Yaremchuk scores! 2-1!
➕️3️⃣— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2024
🔴⚪️ 𝝨𝝪𝝢𝝚𝝬𝝞𝝛𝝤𝝪𝝡𝝚 🔥 pic.twitter.com/iKBH8Q23H6
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