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  4. ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Греция
26 августа 2024, 22:37 |
2962
1

ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд

26 августа 2024, 22:37 |
2962
1
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 26 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Греции по футболу, в котором «Олимпиакос» встречался с клубом «Калитея».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Новичок «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч в запасе и вышел на поле на 68-й минуте, когда счет был ничейный. Роман сумел забить победный гол в матче на 79-й минуте. Этот гол стал дебютным для Романа за греческий клуб в официальных матчах.

Следующий матч «Олимпиакос» сыграет 31 августа против клуба «Ламия».

Чемпионат Греции. 2-й тур, 26 августа.

Олимпиакос – Калитея – 2:1

Голы: Вальде, 14, Яремчук, 79 - Улдрикис, 60.

Победный гол Яремчука

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук видео голов и обзор чемпионат Греции по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Γιάρεμτσουκ - это по всей видимости Яремчук греческими буквами
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