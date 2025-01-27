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Испания
27 января 2025, 16:05 | Обновлено 27 января 2025, 16:12
141
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион остается. Де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией

Испанский специалист продлил соглашение до 2028 года

27 января 2025, 16:05 | Обновлено 27 января 2025, 16:12
141
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион остается. Де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией
RFEF. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил свое соглашение с командой до 2028 года, сообщают социальные сети Федерации Футбола Испании.

У руля национальной команды Испании 63-летний специалист выиграл Лигу наци и чемпионат Европы 2024 года.

Он возглавляет сборную Испании с конца 2022 года, принял команду после вылета «Фурии Рохи» с мундиаля в Катаре, заменив на посту главного тренера Луиса Энрике.

Ранее сообщалось о том, что легендарный полузащитник сборной Испании отпраздновал 45-летие.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу чемпионат Европы по футболу Лига наций Луис Энрике
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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