ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион остается. Де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил свое соглашение с командой до 2028 года, сообщают социальные сети Федерации Футбола Испании.

У руля национальной команды Испании 63-летний специалист выиграл Лигу наци и чемпионат Европы 2024 года.

Он возглавляет сборную Испании с конца 2022 года, принял команду после вылета «Фурии Рохи» с мундиаля в Катаре, заменив на посту главного тренера Луиса Энрике.

Ранее сообщалось о том, что легендарный полузащитник сборной Испании отпраздновал 45-летие.