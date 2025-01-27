ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион остается. Де ла Фуэнте продлил контракт с Испанией
Испанский специалист продлил соглашение до 2028 года
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлил свое соглашение с командой до 2028 года, сообщают социальные сети Федерации Футбола Испании.
У руля национальной команды Испании 63-летний специалист выиграл Лигу наци и чемпионат Европы 2024 года.
Он возглавляет сборную Испании с конца 2022 года, принял команду после вылета «Фурии Рохи» с мундиаля в Катаре, заменив на посту главного тренера Луиса Энрике.
Ранее сообщалось о том, что легендарный полузащитник сборной Испании отпраздновал 45-летие.
🇪🇸 Luis de la Fuente renueva como seleccionador nacional hasta el año 2028.— RFEF (@rfef) January 27, 2025
➡️ La RFEF apuesta por la continuidad del técnico de la @SEFutbol que ha llevado a España a la conquista de la última edición de la Eurocopa y de la UEFA Nations League.
ℹ️ https://t.co/WJEVQCtBbf pic.twitter.com/sZo6pODcHq
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