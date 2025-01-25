Лучший плеймейкер, гений и легенда Барселоны. Хави празднует 45-летие

24 января свое 45-летие празднует легенда испанского футбола Хави Эрнандес. Хавбек закончил свою карьеру игрока еще в 2015 году но Хави человек, который живет футболом поэтому он на этом не остановился и продолжил свое путешествие в этом спорте в роли тренера.

В возрасте 11 лет Хави впервые пришел в «Барселону». Игрок быстро прогрессировал и в ускоренном темпе дошел до основного состава «Барселоны Б».

Свой первый матч за основную команду каталонского клуба испанец сыграл 18 августа 1998 года против «Мальорки» в матче Суперкубка Испании. В этом же матче Хави не только дебютировал в профессиональном футболе, но и отметился своим первым голом на 16-й минуте встречи.

В своем первом же сезоне (1998/99) в составе «блауграны» испанец стал чемпионом Испании.

Лучшие голы Хави в футболке Барселоны

В победной для «Барселоны» кампании Лиги чемпионов сезона 2005/06 хавбек сыграл лишь четыре матча из-за травмы, повредив связки правого колена. Большинство футболистов после такой травмы редко возвращаются на свой прежний уровень. Хави не просто вернулся – он стал одним из лучших полузащитников в истории спорта.

Основным хавбеком «каталонцев» испанец стал в сезоне 2008/2009, в котором сыграл ключевую роль в получении трофеев. В финале Кубка Испании против «Атлетика» испанец забил один из голов со штрафного, против мадридского «Реала» оформил покер из результативных передач, а в матче ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона ассистировал невероятной передачей гол Лионеля Месси на 70-й минуте матча. По итогам розыгрыша Лиги чемпионов 2008/09 Хави был признан лучшим игроком турнира и финала.

10 апреля 2014 года испанский полузащитник стал первым, кто совершил 100% точных передач в матче Лиги чемпионов. Произошло это в поединке 1/4 соревнования против «Атлетико Мадрид».

Летом 2015 года Хави провел свой последний матч в составе «каталонцев» в финале Лиги чемпионов 2014/15 против «Ювентуса», который завершился победой каталонского клуба со счетом 3:1.

В «Барселоне» легендарный игрок сыграл 767 игр, совершил 269 результативных действий (85 Г + 184 А) и выиграл 25 трофеев:

Чемпионат Испании (8): 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15

Кубок Испании (3): 2008/09, 2011/12, 2014/15

Лига чемпионов (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15

Суперкубок УЕФА (2): 2009, 2011

Клубный чемпионат мира по футболу (2): 2009, 2011

Суперкубок Испании (6): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013

Испанский хавбек в июне 2015 года подписал контракт с клубом «Аль-Садд», за который сыграл свой последний матч в карьере футболиста в 2019.

В составе национальной сборной Испании Хави провел 133 матча, забил 12 голов и отдал 24 ассиста. В 2010 году стал чемпионом мира, а в 2008 и 2012 годах – чемпионом Европы.

Хави официально начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, а 6 ноября 2021 года стал главным тренером «Барселоны», которая переживала кризис. Под его руководством команда завоевала два трофея: Чемпионат Испании и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23.