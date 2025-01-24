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Испания
24 января 2025, 20:05 | Обновлено 24 января 2025, 21:24
784
1

Друг Месси, легендарный укус и топ-бомбардир. Суаресу исполнилось 38 лет

Уругвайский форвард празднует свой день рождения

24 января 2025, 20:05 | Обновлено 24 января 2025, 21:24
784
1
Друг Месси, легендарный укус и топ-бомбардир. Суаресу исполнилось 38 лет
Коллаж Sport.ua

24 января свое 38-летие празднует легенда футбола Луис Суарес. Карьера уругвайца постепенно подходит к завершению, но он навсегда оставил свой след в истории футбола.

Суарес впервые засветился в профессиональном футболе в сезоне 2005/06, выступая за основной состав «Насьоналя». В 2006 году за 800 тысяч евро он перешел в нидерландский «Гронинген», где сыграл 37 матчей (15 голов, 10 ассистов). В конце сезона 2006/07 молодого нападающего заметил «Аякс», который выкупил его за 7,5 млн евро. В Амстердаме Луис задержался на более долгий период чем в предыдущих клубах. В сезоне 2009/2010 получив капитанскую повязку забил во всех турнирах 49 мячей и стал игроком года в Нидерландах. Всего за «Аякс» в период с 2007 по 2011 годы он сыграл 159 матчей (111 голов, 68 ассистов).

Следующей остановкой для Суареса стал английский «Ливерпуль», в котором уругваец провел три невероятных сезона. В составе «мерсисайдцев» он сыграл 133 матча (82 гола, 31 ассист) и получил «Золотую бутсу УЕФА» 2013/14.

В июле 2014 года Суарес подписал контракт с «Барселоной», где стал легендой клуба. За «каталонцев» форвард сыграл 283 матча (195 голов, 113 ассистов) и выиграл 13 титулов:

  • Лига чемпионов: 2014/15
  • Чемпионат Испании (4): 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
  • Кубок Испании (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
  • Клубный чемпионат мира по футболу: 2015
  • Суперкубок УЕФА: 2015
  • Суперкубок Испании (2): 2016, 2018

Из индивидуальных наград Луис получил «Золотую бутсу УЕФА» 2015/16 и титулы «Лучший бомбардир чемпионата Испании» 2015/16 и «Лучший бомбардир клубного чемпионата мира» 2015.

Суарес вместе со своим другом и партнером Лионелем Месси сыграли вместе в 258 матчах, оформив на двоих 621 результативное действие в каталонском клубе.

Следующим испанским клубом в карьере уругвайца стал «Атлетико Мадрид», в котором он провел два года (2020-2022). За это время Суарес сыграл 83 матча (34 гола, 6 ассистов) и помог клубу выиграть чемпионат Испании 2020/21.

В 2022 году Луис вернулся в родной клуб «Насьональ» на год. В следующем году перешел в бразильский «Гремио».

Нынешним клубом уругвайца является «Интер Майами», к которому он присоединился в 2024 году, в котором он сыграл 30 матчей, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

За свою игровую карьеру Луис Суарес трижды кусал соперников: Отмана Баккала в 2010 году, Бранислава Ивановича в 2013-м и Джорджо Кьеллини в 2014-м.

За инцидент с Кьеллини в матче Уругвай – Италия на чемпионате мира 2014 года Луис получил 4-месячную дисквалификацию.

Если говорить о национальной сборной Уругвая то Суарес записал на свой счет 69 голов в 143 матчах, что делает его лучшим бомбардиром своей страны за всю историю.

В клубном футболе легендарный Луис сыграл 805 матчей, забил 496 голов и отдал 260 ассистов.

Лучшие голы Суареса за Ливерпуль

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Луис Суарес Аякс Ливерпуль Барселона Атлетико Мадрид Интер Майами Гремио Насьональ Монтевидео Гронинген день рождения статьи эксклюзив
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Markus Bob
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