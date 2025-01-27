ВИДЕО. Забарный рассказал про пользу ice-bath. Зачем он это делает?

Центрбек «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы своих подписчиков в TikTok.

Одним из самых популярных вопросов был вопрос о пользе «icebath» – ежедневном прийоме ледяной ванной:

«Ice-bath» я принимаю утром, каждый день независимо от погоды. Для чего это я делаю? Это моя дисциплина, каждое утро, как бы мне не хотелось, я должен это делать. Я ненавижу холодную воду. Мне очень тяжело сидеть было в ней и мне было тяжело просто залезть. Поэтому я решил, чтобы прогрессировать в дисциплине, мне нужно это делать. Начинал я сначала, конечно, не с 3-4 минут, начинал я просто окунаясь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это полезно для организма 100%, полезно для меня, с тяжелыми и интенсивными нагрузками тело воспаляется.

Также есть и свои нюансы, после того, как ты принимаешь «ice-bath» твои мышцы замерзают и становятся как камень. Поэтому нужно очень хорошо размяться после. Я это делаю или дома, когда у меня есть время, или уже на тренировочной базе перед началом всего. Я прихожу и провожу разминку и стретчинг. Это обязательно для спортсмена, потому что твои мышцы могут быть не готовы к тренировке», – рассказал Илья.