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  4. Первая ракетка мира после Australian Open пропустит топ-турнир в Роттердаме
ATP
28 января 2025, 04:48 |
161
0

Первая ракетка мира после Australian Open пропустит топ-турнир в Роттердаме

Янник Синнер не будет защищать трофей на пятисотнике в Нидерландах

28 января 2025, 04:48 |
161
0
Первая ракетка мира после Australian Open пропустит топ-турнир в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) не сыграет на турнире ATP 500 в Роттердаме, Нидерланды.

Соревнования пройдут с 3 по 9 февраля. Синнер в прошлом году выиграл на этих кортах трофей.

«Моему телу нужно время, чтобы отдохнуть после долгого выступления в Австралии», – пояснил Янник.

Синнер 26 января стал чемпионом Australian Open 2025, защитив титул.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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