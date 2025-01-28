Первая ракетка мира после Australian Open пропустит топ-турнир в Роттердаме

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) не сыграет на турнире ATP 500 в Роттердаме, Нидерланды.

Соревнования пройдут с 3 по 9 февраля. Синнер в прошлом году выиграл на этих кортах трофей.

«Моему телу нужно время, чтобы отдохнуть после долгого выступления в Австралии», – пояснил Янник.

Синнер 26 января стал чемпионом Australian Open 2025, защитив титул.