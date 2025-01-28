ATP28 января 2025, 04:48 |
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Первая ракетка мира после Australian Open пропустит топ-турнир в Роттердаме
Янник Синнер не будет защищать трофей на пятисотнике в Нидерландах
28 января 2025, 04:48 |
161
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Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) не сыграет на турнире ATP 500 в Роттердаме, Нидерланды.
Соревнования пройдут с 3 по 9 февраля. Синнер в прошлом году выиграл на этих кортах трофей.
«Моему телу нужно время, чтобы отдохнуть после долгого выступления в Австралии», – пояснил Янник.
Синнер 26 января стал чемпионом Australian Open 2025, защитив титул.
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