Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце в 13:00 по Киеву
28 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 39). Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Ангелины.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 70).
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