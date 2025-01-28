Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 39). Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 70).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА