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  4. Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 января 2025, 02:49 |
22
0

Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце в 13:00 по Киеву

28 января 2025, 02:49 |
22
0
Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 39). Поединок начнется 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 70).

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Ангелина Калинина – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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