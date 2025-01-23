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Бельгия
23 января 2025, 20:33 | Обновлено 23 января 2025, 20:39
1219
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Дьяволы без головы. Почему Бельгия уволила тренера перед матчами с Украиной

Доменико Тедеско не удалось дотянуть до поединков с «сине-желтыми»

23 января 2025, 20:33 | Обновлено 23 января 2025, 20:39
1219
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Дьяволы без головы. Почему Бельгия уволила тренера перед матчами с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

17 января Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с 39-летним немецко-итальянским специалистом Доменико Тедеско. Трудовое соглашение с тренером изначально было рассчитано до лета 2026 года, то есть до завершения финальной части чемпионата мира, который пройдет на полях США, Мексики и Канады, но боссы бельгийского футбола решили, что процесс квалификации на мундиаль "красные дьяволы" будут проходить под руководством другого наставника.

Решение о расставании с Тедеско в ассоциации прокомментировали следующим образом: "После детальной оценки спортивный комитет Королевской бельгийской футбольной ассоциации принял решение о прекращении сотрудничества с тренером сборной Доменико Тедеско. Это решение принято советом директоров".

Коротко, четко и без дополнительных объяснений, из-за чего для многих болельщиков увольнение Тедеско прямо сейчас, в момент когда у национальных сборных фактически "отпускная пора", оказалось если и не сенсационным, то уж точно весьма неожиданным. Да и украинских болельщиков причины расставания бельгийцев с Доменико, очевидно, не могут не интересовать, учитывая тот факт, что именно "красные дьяволы" являются ближайшим соперником "сине-желтых" – 20 и 23 марта обе сборные сыграют в плей-офф Лиги наций-2024/25 за право остаться/повыситься в Лиге А.

Что ж, давайте пройдемся по хронологии, чтобы лучше понимать, когда и почему карьера Тедеско в сборной Бельгии пошла под укос…

Позитивное начало

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Бельгии с треском провалилась. "Красные дьяволы" не сумели даже выйти из группы, финишировав третьими в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой, после чего дальнейшая судьба тогдашнего наставника команды Роберто Мартинеса была предрешена.

Поиски нового главного тренера несколько затянулись, но 8 февраля 2023-го Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о подписании трудового соглашения с Доменико Тедеско. Молодой наставник, который до этого неплохо зарекомендовал себя в Лейпциге, выиграв с "красными быками" Кубок Германии, подписал контракт до лета 2026 года и получил ключевую задачу – успешно сыграть на двух ближайших крупных международных турнирах (Евро-2024 и ЧМ-2026).

Начало в сборной Бельгии у Тедеско получилось более чем позитивным. Под руководством нового наставника "красные дьяволы" не знали горечи поражений в первых 14 матчах (10 побед при 4 ничьих), обыграв, среди прочих, сборную Германии (3:2), а также сведя к ничьей противостояние с Англией (2:2), при том, что оба эти поединка были для бельгийцев выездными.

Бельгия без проблем квалифицировалась на Евро-2024, куда ехала в статусе команды, от которой многие ожидали сюрприза. Увы, для фанатов "красных дьяволов" он (сюрприз) все-таки произошел, но оказался исключительно негативным…

Провальный чемпионат Европы

На Евро-2024 Бельгия волею жребия угодила в, казалось бы, абсолютно проходную группу – с Румынией, Украиной и Словакией. Эксперты предрекали, что у "красных дьяволов" никаких проблем на этой стадии турнира не возникнет, и подопечные Тедеско без проблем выйдут в плей-офф, причем, скорее всего, гарантируют себе путевку в этот раунд еще до третьего матча групповой стадии против второго номинального фаворита квартета – сборной Украины.

Но в реальности все пошло совсем по другому сценарию. Уже на старте бельгийцы сенсационно проиграли Словакии (0:1), и пускай во втором туре обыграли Румынию (2:0), зато в третьей своей игре раскатали абсолютно унылую и бесцветную ничью против Украины (0:0). За матч против "сине-желтых", в котором фавориты-бельгийцы в целом не выглядели намного сильнее подопечных Реброва, "красных дьяволов" в целом и Тедеско в частности раскритиковали как СМИ, так и болельщики.

Getty Images. Доменико Тедеско

Впрочем, полной катастрофы тогда не произошло, ведь Бельгия сумела проползти в плей-офф, где ей в соперники выпали французы. Поражение от "трехцветных" со счетом 0:1 означало для команды Тедеско только одно – свою борьбу на Евро-2024 бельгийцы завершили уже на стадии 1/8 финала. Однако даже несмотря на это, Доменико сохранил свой пост и начал активную подготовку к новому старту – в Лиге наций-2024/25…

Еще одна неудача…

В Лиге наций-2024/25 от Бельгии, объективно говоря, было крайне сложно ожидать чего-то сверхъестественного, учитывая группу, в которую угодили "красные дьяволы". В квартете с Францией, Италией и Израилем команде Тедеско прогнозируемо удалось финишировать лишь на третьей строчке, но тот факт, что бельгийцы набрали поровну очков с израильтянами и не смогли обыграть их в обоих очных матчах вызвал серьезную обеспокоенность.

После завершения матчей основного раунда Лиги наций в прессе уже начали витать слухи о недовольстве работой Тедеско со стороны боссов бельгийского футбола. И когда в декабре 2024-го наставник отсутствовал на церемонии жеребьевки европейской квалификации на ЧМ-2026, многие специалисты восприняли это как своего рода знак – дни Доменико на посту наставника "красных дьяволов" сочтены.

Более того, на тот момент отнюдь не в пользу Тедеско говорил еще один фактор, который также можно считать ключевым с точки зрения итогового решения Королевской бельгийской футбольной ассоциации о досрочном расторжении контракта с наставником…

Конфликт с Тибо Куртуа

23 августа 2024 года голкипер Реала Тибо Куртуа выступил с официальным заявлением о приостановлении выступлений за национальную сборную Бельгии, пока ею будет руководить Доменико Тедеско.

"Для меня было честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог вообразить, что смогу сделать это более 100 раз. К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Но если ждать дольше, мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы сердечности. Ассоциация, с которой у меня было несколько дискуссий, соглашается с моей позицией и причинами, которые побудили меня принять это мучительное, но последовательное решение. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ моих действий для Бельгии, поскольку он завершает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей»" – написал тогда Куртуа.

Недопонимание между Тедеско и Куртуа возникло еще 17 июня 2023 года перед матчем квалификации на Евро-2024 против сборной Австрии (1:1). В той игре не мог принять участия капитан "красных дьяволов" Кевин Де Брюйне, по причине чего тренеру пришлось выбирать другого игрока, который бы вывел команду на поле с повязкой на плече. Им, по решению Тедеско, стал Ромелу Лукаку, а на следующий поединок – против Эстонии – наставник планировал возложить капитанскую миссию уже на Куртуа.

Однако накануне матча против Эстонии Куртуа покинул расположение национальной команды, а Тедеско поспешил заявить, что отъезд Тибо связан с тем, что вратарь был разочарован тем фактом, что не стал капитаном команды в матче против Австрии. Впрочем, сам Куртуа категорически опроверг заявление Тедеско. Он подчеркнул, что был вынужден вернуться в Реал из-за травмы. Вратарь настаивал, что решение было принято после обсуждений между медицинской командой Реала и руководством бельгийской ассоциации, так как результаты обследования показали, что у Тибо действительно возникла проблема с коленом.

Также Куртуа рассказал, что после матча с Австрией у него состоялся приватный разговор с Тедеско. Однако в этой беседе, по версии Тибо, речь шла об общем положении дел в команде, а не о просьбах со стороны вратаря сделать его капитаном. Кроме того, кипер Реала подчеркнул, что подобного рода дискуссии у него происходили с главным тренером и ранее. Но больше всего Куртуа разочаровало то, что Тедеско предал огласке беседу, которая изначально носила приватный характер и не должна была выноситься сторонами на публику. Вратарь заявил, что впервые в карьере оказался в такой ситуации, и что после этого не хочет в будущем иметь никаких дел с Тедеско.

Конфликт между Тедеско и Куртуа привел к тому, что звездный голкипер не поехал на Евро-2024, и впоследствии официально заявил о приостановке международной карьеры. Однако, если доверять Тибо в том плане, что в ассоциации «согласились с его причинами и позицией», то можно прийти к логичному выводу – функционеры приняли сторону футболиста, а не наставника. А раз так, то стоит ли удивляться, что Тедеско отныне безработный?..

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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MaximusOne
Тедеско був нулячий, це для нас погана новина, хіба що може в нас теж тренера змінять, тоді б наші шанси покращились, але та де там... 😔
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