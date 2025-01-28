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Германия
28 января 2025, 02:46 | Обновлено 28 января 2025, 02:50
33
0

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Ярмолюка присоединился к Вольфсбургу

Мадс Роэрслев будет выступать за немецкий клуб на правах аренды

28 января 2025, 02:46 | Обновлено 28 января 2025, 02:50
33
0
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Ярмолюка присоединился к Вольфсбургу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мадс Роэрслев

Правый защитник «Брентфорда» Мадс Роэрслев официально на правах аренды будет представлять цвета немецкого «Вольфсбурга».

Клуба пресс-служба проинформировала, что будет действовать арендный договор в течение шести месяцев. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за сумму около 6,5 миллиона евро.

Начиная с лета 2019 года, Мадс находился в команде «Брентфорд». В течение этого периода защитник отыграл 146 поединков во всех турнирах, оформив два гола и 11 ассистов.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» занимает седьмую строчку, имея в активе 28 зачетных пунктов.

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Брентфорд Вольфсбург чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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