ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Ярмолюка присоединился к Вольфсбургу

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Мадс Роэрслев будет выступать за немецкий клуб на правах аренды
Правый защитник «Брентфорда» Мадс Роэрслев официально на правах аренды будет представлять цвета немецкого «Вольфсбурга».
Клуба пресс-служба проинформировала, что будет действовать арендный договор в течение шести месяцев. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за сумму около 6,5 миллиона евро.
Начиная с лета 2019 года, Мадс находился в команде «Брентфорд». В течение этого периода защитник отыграл 146 поединков во всех турнирах, оформив два гола и 11 ассистов.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» занимает седьмую строчку, имея в активе 28 зачетных пунктов.
Hej!👋🏻 Der dänische Nationalverteidiger Mads Roerslev kommt vom FC Brentford und wird nun ein Wolf. 🐺— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 27, 2025
Velkommen til Wolfsburg, Mads!
Mehr Informationen findet ihr hier 👉 https://t.co/8c5vO2KpwP#VfLWolfsburg https://t.co/s6I5GusfCY pic.twitter.com/4oygfKQLkm
🟢⚪️#VfLWolfsburg pic.twitter.com/SorkBSjnIU— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 27, 2025
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