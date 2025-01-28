ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Ярмолюка присоединился к Вольфсбургу

Правый защитник «Брентфорда» Мадс Роэрслев официально на правах аренды будет представлять цвета немецкого «Вольфсбурга».

Клуба пресс-служба проинформировала, что будет действовать арендный договор в течение шести месяцев. Кроме того, в соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за сумму около 6,5 миллиона евро.

Начиная с лета 2019 года, Мадс находился в команде «Брентфорд». В течение этого периода защитник отыграл 146 поединков во всех турнирах, оформив два гола и 11 ассистов.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» занимает седьмую строчку, имея в активе 28 зачетных пунктов.