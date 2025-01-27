Первая ракетка мира Арина Соболенко опозорилась после финала Открытого чемпионата Австралии 2025. И речь не только про поражение Мэдисон Киз, психи после матча и неприемлемое поведение во время самой игры.

Пресс-служба Australian Open в прямом эфире на Youtube-канале проводила видеотрансляцию «жизни теннисистов вне корта» – разминки, тренировки и так далее. Естественно, очень часто фанаты могли увидеть, как теннисисты и теннисистки общались, смеялись и проводили вместе время.

После женского финала Соболенко вместе с командой совершили, мягко говоря, дивный поступок. Арина вместе со своим парнем Георгиосом Франгулисом (с которым, кстати, начала встречаться спустя пару дней после смерти своего бывшего Константина Кольцова), тренером по физической подготовке Джейсоном Стейси осквернила серебряную тарелку Aus Open, которую получает финалистка мейджора.

Соболенко со своими миньонами «помочилась» на трофей. Неудивительно, что болельщики захейтили спортсменку, которая наконец-то показала свое истинное лицо. Фаны обрадовались, что именно Киз выиграла титул.

«Можете ли себе представить, что кто-то из других теннисисток совершил бы подобное?», – часто встречающийся риторический вопрос от поклонников тенниса.

ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open