Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце 28 января в 20:30
28 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка сыграет против Лючии Брнцетти (Италия, WTA 66). Поединок начнется последним, 5-м запуском на центральном корте после игры Лис – Мартич. Ориентировочное время начала игры – 20:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Майяр Шериф (Египет, WTA 63), либо против Антонии Рузич (Хорватия, WTA 168).
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