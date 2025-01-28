Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка сыграет против Лючии Брнцетти (Италия, WTA 66). Поединок начнется последним, 5-м запуском на центральном корте после игры Лис – Мартич. Ориентировочное время начала игры – 20:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Майяр Шериф (Египет, WTA 63), либо против Антонии Рузич (Хорватия, WTA 168).

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