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  4. Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 января 2025, 03:23 |
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Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце 28 января в 20:30

28 января 2025, 03:23 |
40
0
Даяна Ястремская – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка сыграет против Лючии Брнцетти (Италия, WTA 66). Поединок начнется последним, 5-м запуском на центральном корте после игры Лис – Мартич. Ориентировочное время начала игры – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Майяр Шериф (Египет, WTA 63), либо против Антонии Рузич (Хорватия, WTA 168).

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Лючия Бронцетти смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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