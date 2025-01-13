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Молодежные турниры
13 января 2025, 18:14 | Обновлено 13 января 2025, 18:32
76
0

Отбор на Евро-2027. Сборная Украины U-21 скоро узнает соперников

Жеребьевка будет 6 февраля

13 января 2025, 18:14 | Обновлено 13 января 2025, 18:32
76
0
Отбор на Евро-2027. Сборная Украины U-21 скоро узнает соперников
УАФ

Следующий цикл чемпионата Европы среди молодежных команд, Евро-2027 (U-21), стартует 6 февраля с жеребьевки группового раунда отбора, в котором примет участие и сборная Украины.

О формате соревнований и процедуре жеребьевки УЕФА сообщит дополнительно. Пока можно сказать, что в этом году для матчей отбора запланировано три окна — в сентябре (1—9), октябре (6—14) и ноябре (10—18). Кандидатами на проведение финального турнира являются Сербия и Албания (общая заявка), но официально об организаторах будет объявлено на заседании Исполкома УЕФА через несколько недель.

По итогам Евро-2027 (U-21) определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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