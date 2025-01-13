Отбор на Евро-2027. Сборная Украины U-21 скоро узнает соперников

Следующий цикл чемпионата Европы среди молодежных команд, Евро-2027 (U-21), стартует 6 февраля с жеребьевки группового раунда отбора, в котором примет участие и сборная Украины.

О формате соревнований и процедуре жеребьевки УЕФА сообщит дополнительно. Пока можно сказать, что в этом году для матчей отбора запланировано три окна — в сентябре (1—9), октябре (6—14) и ноябре (10—18). Кандидатами на проведение финального турнира являются Сербия и Албания (общая заявка), но официально об организаторах будет объявлено на заседании Исполкома УЕФА через несколько недель.

По итогам Евро-2027 (U-21) определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.