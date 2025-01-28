28 января, в рамках первого круга теннисного турнира в австрийском Линце, между собой сыграют Клара Таусон (Дания, WTA 39) и Ангелина Калинина (Украина, WTA 48). Матч начнется примерно в 13:00 по киевскому времени.

Клара Таусон

Датская теннисистка оптимистично начала этот сезон, первый же турнир в году она выиграла, причем в Окленде был собран солидный состав. Таусон обыграла таких соперниц как: Лукреция Стефанини, София Кенин, Мэдисон Киз, Робин Монтгомери, а вот в финале немного повезло, ведь Осака взяла первый сет, после чего снялась.

Не лишним будет вспомнить, что удалось обыграть в двух сетах будущего триумфатора мейджора в Австралии Мэдисон Киз – 6:4, 7:6. На Aus Open датчанка дошла до третьего круга, где проиграла первой ракетке мира и будущей финалистке Арине Соболенко, доставив сопернице немало проблем – 6:7, 4:6.

В этом году Таусон смогла подняться на 11 мест в мировом рейтинге, спортсменке 22 года, сейчас она играет на уровне топ-20, что подкреплено результатами. Классные теннисистки отличаются стабильностью, посмотрим, сможет ли Клара играть в таком же духе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Ангелина Калинина

Неплохо начался этот год и для Калининой, на хорошем турнире в Брисбене ей удалось дойти до полуфинала, там она проиграла в двух сетах Полине Кудерметовой. Не совсем повезло украинке на Aus Open, уже в первом круге она попала на Онс Жабер, которую было реально переиграть, но тут было поражение – 3:6, 3:6.

Как и предстоящая соперница, украинка поднялась в мировом рейтинге, по сравнению с концовкой прошлого сезона на семь позиций. Совсем скоро Калининой исполнится 28 лет, у нее репутация крепкой и неуступчивой соперницы, с которой стоит считаться.

В этом году украинка примерно 60% мячей подает в корт с первого раза, от этого показателя многое зависит, ведь большинство розыгрышей на второй подаче она проигрывает, особенно против сильных соперниц. Когда Калинина ловит кураж, она на многое способна, тогда ей не принципиально, кто на противоположной половине корта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, примечательно, что все матчи состоялись в 2022 году на харде, пока счет 2:1 в пользу Калининой.

Прогноз

Такой матч достоин внимания даже нейтральных фанатов тенниса, ведь между собой сыграют крепкие спортсменки из топ-50. По мнению букмекеров, Таусон котируется фаворитом данного противостояния, на ее успех можно поставить с коэффициентом 1.41. Кто рискнет поставить на победу украинки, может утроить свою ставку. Датчанка выглядит интереснее на старте сезона, ставка на ее победу с форой -3 гейма за 1.62 смотрится перспективно. Также можно подумать о высоком тотале геймов.