Другие новости28 января 2025, 05:05 |
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ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
Паула Бадоса отправилась на отдых после выступлений на мейджоре
28 января 2025, 05:05 |
589
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10-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании опубликовал новый пост в своем Instagram.
Испанка поделилась фотографиями в бикини. Паула отдыхает в городе Дубай, ОАЭ.
Бадоса успешно выступила на Australian Open 2025, где дошла до полуфинала, что позволило ей вернуться в первую десятку мирового рейтинга. В решающий поединок мейджора ей выйти не удалось – она уступила Арине Соболенко.
ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
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