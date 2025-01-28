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  4. ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
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28 января 2025, 05:05 |
589
0

ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая

Паула Бадоса отправилась на отдых после выступлений на мейджоре

28 января 2025, 05:05 |
589
0
ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая
Instagram. Паула Бадоса

10-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании опубликовал новый пост в своем Instagram.

Испанка поделилась фотографиями в бикини. Паула отдыхает в городе Дубай, ОАЭ.

Бадоса успешно выступила на Australian Open 2025, где дошла до полуфинала, что позволило ей вернуться в первую десятку мирового рейтинга. В решающий поединок мейджора ей выйти не удалось – она уступила Арине Соболенко.

ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая

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фото Паула Бадоса lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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