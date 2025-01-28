10-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании опубликовал новый пост в своем Instagram.

Испанка поделилась фотографиями в бикини. Паула отдыхает в городе Дубай, ОАЭ.

Бадоса успешно выступила на Australian Open 2025, где дошла до полуфинала, что позволило ей вернуться в первую десятку мирового рейтинга. В решающий поединок мейджора ей выйти не удалось – она уступила Арине Соболенко.

ФОТО. Полуфиналистка Aus Open 2025 поделилась снимками в бикини из Дубая