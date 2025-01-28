ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество
Украинка сообщила об этом в своем Instagram
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) начала сотрудничество с Mercedes-Benz.
Об этом украинка сообщила в своем Instagram, опубликовала соответствующие фото.
«Украина – это не просто точка на карте. Это место, где важно быть. Mercedes-Benz Украина поддерживает этот путь», – подписана публикация.
Свитолина 2025 год начала на Australian Open, где дошла до четвертьфинала. На этой неделе Элина выступит на пятисотнике в Линце, Австрия.
ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество
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