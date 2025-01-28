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  4. ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество
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28 января 2025, 04:40 |
392
0

ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество

Украинка сообщила об этом в своем Instagram

28 января 2025, 04:40 |
392
0
ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество
Instagram. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) начала сотрудничество с Mercedes-Benz.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram, опубликовала соответствующие фото.

«Украина – это не просто точка на карте. Это место, где важно быть. Mercedes-Benz Украина поддерживает этот путь», – подписана публикация.

Свитолина 2025 год начала на Australian Open, где дошла до четвертьфинала. На этой неделе Элина выступит на пятисотнике в Линце, Австрия.

ФОТО. На стиле в черном. Свитолина и Mercedes-Benz начали сотрудничество

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Элина Свитолина фото lifestyle Mercedes
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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