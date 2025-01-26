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  4. В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
Испания
26 января 2025, 11:09 |
1242
1

В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута

Королевский клуб интересуется Дином Хейсеном

26 января 2025, 11:09 |
1242
1
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес надеется, что 19-летний футболист присоединится к составу «сливочных», и видит в нем преемника для легендарного центрбека Серхио Рамоса.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готовит обмен Эндрика на нападающего «Астон Виллы» Джона Дюрана.

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Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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Lesovij7
Классно было бы   пару защитников, они с забарным как два сапога пара, без одного это уже корабль без паруса. 
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