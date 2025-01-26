В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
Королевский клуб интересуется Дином Хейсеном
Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес надеется, что 19-летний футболист присоединится к составу «сливочных», и видит в нем преемника для легендарного центрбека Серхио Рамоса.
В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готовит обмен Эндрика на нападающего «Астон Виллы» Джона Дюрана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Борнмут» разбил «Ноттингем Форрест» – 5:0
Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой