Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре
Поединок состоится 28 января, ориентировочное время начала игры – 09:30
28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Сингапуре, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 73). Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.
Юлия Стародубцева
Молодая украинка по теннисным меркам уже не относится к числу перспективных, ей 24 года, в таком возрасте от спортсменов уже ждут конкретных результатов. Спортсменка завершила прошлый год на 101-й строчке, но в этом сезоне уже успела потерять десять позиций.
Начало года Стародубцева не может себе занести в актив. Сначала в Окленде проиграла румынке Жаклин Кристиан – 3:6, 0:2. Данную неудачу можно списать на травму. Cама Юлия сказала, что подвернула ногу еще на старте первого сета, из-за чего не могла показать свой максимум.
На Aus Open украинка попала сразу в основную сетку, хотя изначально должна была играть в квалификации. Повезло, что снялась с турнира Каролин Возняцки. В первом круге австралийского мейджора Стародубцева попала на сильную Лейлу Фернандес, уступая 0:3 в первом сете, украинка сравняла счет, но проиграла 5:7. Похожий сценарий был и во второй партии – Юлия провалила старт, потом пыталась сделать камбэк, но уступила 4:6. Пока сложно определить форму спортсменки. По двум играм потенциально Стародубцева способна пробиться в первую сотню, местами она показывает теннис солидного уровня.
Татьяна Мария
Немецкую теннисистку можно считать почетным ветераном мирового тенниса, ей 37 лет, хотя она показывает хороший теннис в своем возрасте. В прошлом году она достигла максимально высокой для себя 42-й позиции в мировом рейтинге.
Этот сезон Татьяна Мария начала с турнира в Аделаиде, где сходу уступила китаянке Ван Синьюй. Недалеко удалось пройти и на Aus Open, где в первом круге в упорной борьбе немка прошла американку Бернарду Перу, а потом без особых шансов уступила Кларе Таусон – 2:6, 2:6.
Позволил почувствовать уверенность в себе турнир ITF в индийском Бенгалуру. Мария была первой сеяной, сумев оправдать свой статус. Она дошла до финала, где в тяжелой битве обыграла француженку Жанжан – 6:7, 6:3, 6:4. Похоже, ветеранский возраст не мешает спортсменке показывать хорошие результаты, хотя играть слишком часто ей будет тяжело, нужно время на восстановление.
Личные встречи
Никогда ранее турнирная сетка не сводила этих теннисисток. Это связано с тем, что украинка не так давно в туре.
Прогноз
На бумаге нет явного фаворита, успех Стародубцевой оценивается в 1.7, а на немку можно поставить с коэффициентом 2.2. Ожидаю сложного и непредсказуемого матча, Мария в лучшей форме, но Стародубцева младше на 13 лет, что тоже может сыграть свою роль. Поставлю здесь на чистую победу украинки.
08:30
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