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WTA
27 января 2025, 20:14 | Обновлено 27 января 2025, 20:16
219
0

Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре

Поединок состоится 28 января, ориентировочное время начала игры – 09:30

27 января 2025, 20:14 | Обновлено 27 января 2025, 20:16
219
0
Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 250 в Сингапуре
Коллаж Sport.ua

28 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Сингапуре, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 73). Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.

Юлия Стародубцева

Молодая украинка по теннисным меркам уже не относится к числу перспективных, ей 24 года, в таком возрасте от спортсменов уже ждут конкретных результатов. Спортсменка завершила прошлый год на 101-й строчке, но в этом сезоне уже успела потерять десять позиций.

Начало года Стародубцева не может себе занести в актив. Сначала в Окленде проиграла румынке Жаклин Кристиан – 3:6, 0:2. Данную неудачу можно списать на травму. Cама Юлия сказала, что подвернула ногу еще на старте первого сета, из-за чего не могла показать свой максимум.

На Aus Open украинка попала сразу в основную сетку, хотя изначально должна была играть в квалификации. Повезло, что снялась с турнира Каролин Возняцки. В первом круге австралийского мейджора Стародубцева попала на сильную Лейлу Фернандес, уступая 0:3 в первом сете, украинка сравняла счет, но проиграла 5:7. Похожий сценарий был и во второй партии – Юлия провалила старт, потом пыталась сделать камбэк, но уступила 4:6. Пока сложно определить форму спортсменки. По двум играм потенциально Стародубцева способна пробиться в первую сотню, местами она показывает теннис солидного уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Татьяна Мария

Немецкую теннисистку можно считать почетным ветераном мирового тенниса, ей 37 лет, хотя она показывает хороший теннис в своем возрасте. В прошлом году она достигла максимально высокой для себя 42-й позиции в мировом рейтинге.

Этот сезон Татьяна Мария начала с турнира в Аделаиде, где сходу уступила китаянке Ван Синьюй. Недалеко удалось пройти и на Aus Open, где в первом круге в упорной борьбе немка прошла американку Бернарду Перу, а потом без особых шансов уступила Кларе Таусон – 2:6, 2:6.

Позволил почувствовать уверенность в себе турнир ITF в индийском Бенгалуру. Мария была первой сеяной, сумев оправдать свой статус. Она дошла до финала, где в тяжелой битве обыграла француженку Жанжан – 6:7, 6:3, 6:4. Похоже, ветеранский возраст не мешает спортсменке показывать хорошие результаты, хотя играть слишком часто ей будет тяжело, нужно время на восстановление.

Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Личные встречи

Никогда ранее турнирная сетка не сводила этих теннисисток. Это связано с тем, что украинка не так давно в туре.

Прогноз

На бумаге нет явного фаворита, успех Стародубцевой оценивается в 1.7, а на немку можно поставить с коэффициентом 2.2. Ожидаю сложного и непредсказуемого матча, Мария в лучшей форме, но Стародубцева младше на 13 лет, что тоже может сыграть свою роль. Поставлю здесь на чистую победу украинки.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
28.01.2025 -
08:30
Татьяна Мария
Победа Стародубцевой 1.70 Сделать ставку
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Юлия Стародубцева Татьяна Мария прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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