ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А

Харьковский «Металлист» объявил об уходе украинского полузащитника Геннадия Синчука.

«ФК «Металлист» выражает благодарность Геннадию Синчуку за яркую игру, профессионализм и самоотдачу.

За годы, проведенные в «Металлисте», наш воспитанник достиг больших свершений, в частности, стал полуфиналистом чемпионата Европы в статусе одного из лидеров сборной Украины U19.

Футбольный клуб «Металлист» уверен, что Геннадий Синчук продолжит свой яркий карьерный путь и добьется максимальных вершин в мировом футболе», – говорится в сообщении клуба.

Интересно, что «Металлист» так и не объявил, куда продал Синчука, контракт у футболиста был до лета 2026 года. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Синчук перейдет в «Болонью» за 5 млн евро.