ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Харьковский клуб объявил об уходе Геннадия Синчука
Харьковский «Металлист» объявил об уходе украинского полузащитника Геннадия Синчука.
«ФК «Металлист» выражает благодарность Геннадию Синчуку за яркую игру, профессионализм и самоотдачу.
За годы, проведенные в «Металлисте», наш воспитанник достиг больших свершений, в частности, стал полуфиналистом чемпионата Европы в статусе одного из лидеров сборной Украины U19.
Футбольный клуб «Металлист» уверен, что Геннадий Синчук продолжит свой яркий карьерный путь и добьется максимальных вершин в мировом футболе», – говорится в сообщении клуба.
Интересно, что «Металлист» так и не объявил, куда продал Синчука, контракт у футболиста был до лета 2026 года. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Синчук перейдет в «Болонью» за 5 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб нацелен на уже готовых футболистов
Войцех Щенсны теперь будет номером один в каталонском клубе