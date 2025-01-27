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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 21:59 | Обновлено 27 января 2025, 22:08
1858
5

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А

Харьковский клуб объявил об уходе Геннадия Синчука

27 января 2025, 21:59 | Обновлено 27 января 2025, 22:08
1858
5
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Харьковский «Металлист» объявил об уходе украинского полузащитника Геннадия Синчука.

«ФК «Металлист» выражает благодарность Геннадию Синчуку за яркую игру, профессионализм и самоотдачу.

За годы, проведенные в «Металлисте», наш воспитанник достиг больших свершений, в частности, стал полуфиналистом чемпионата Европы в статусе одного из лидеров сборной Украины U19.

Футбольный клуб «Металлист» уверен, что Геннадий Синчук продолжит свой яркий карьерный путь и добьется максимальных вершин в мировом футболе», – говорится в сообщении клуба.

Интересно, что «Металлист» так и не объявил, куда продал Синчука, контракт у футболиста был до лета 2026 года. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Синчук перейдет в «Болонью» за 5 млн евро.

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трансферы Болонья Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы Серии A трансферы УПЛ Геннадий Синчук
Дмитро Олійник Источник: ФК Металлист
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Комментарии 5
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Mark4854590
Добре, що наші молоді гравці цікаві клубам з чемпіонатів великої п'ятірки. Болонья не гранд, але саме в таких командах і набувається досвід. Головне, щоб не зловив зірку і не загубився
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+2
saltim
Крупский в Металист1925 а Синчук из Металиста в Болонью. Почуствуйте разницу однако
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+1
OKs100
Повезло Болонье подписать этого игрока так дешево, по-нормальному он стоит 10+ миллионов.
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0
Отаман
Дуже добре
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-2
protasov_lyopu_dadaj
тцк сколько %% поимело на границе с этого контракта?
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-5
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