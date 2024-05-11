Ницца приблизилась к топ-4, Брест потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Вечером 10 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Франции
Вечером 10 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Франции.
«Ницца» переиграла «Гавр» (1:0). Единственный гол забил Жереми Бога на 12-й минуте встречи.
«Брест», ведущий борьбу за попадание в ЛЧ, потерял важные очки в игре с «Реймсом» (1:1).
Турнирное положение: ПСЖ (70), Монако (61), Брест (58), Лилль (55), Ницца (54).
Топ-3 команды из Франции попадут напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Команда с 4-й позиции сыграет в квалификации Q3 ЛЧ, а 5-е место даст право сыграть в групповом раунде Лиги Европы.
Лига 1. 33-й тур, 10 мая
Ницца – Гавр – 1:0
Гол: Жереми Бога, 12
Брест – Реймс – 1:1
Голы: Брассье, 45+2 – Мунетси, 25
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2
|Монако
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|4
|Лилль
|32
|15
|10
|7
|48 - 31
|55
|5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6
|Ланс
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7
|Лион
|32
|14
|5
|13
|46 - 54
|47
|8
|Ренн
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|9
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|11
|Монпелье
|32
|10
|11
|11
|41 - 44
|40
|12
|Тулуза
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13
|Страсбург
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14
|Нант
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16
|Мец
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17
|Лорьян
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18
|Клермон
|32
|5
|10
|17
|26 - 54
|25
События матча
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