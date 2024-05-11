Ницца приблизилась к топ-4, Брест потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ

Вечером 10 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» переиграла «Гавр» (1:0). Единственный гол забил Жереми Бога на 12-й минуте встречи.

«Брест», ведущий борьбу за попадание в ЛЧ, потерял важные очки в игре с «Реймсом» (1:1).

Турнирное положение: ПСЖ (70), Монако (61), Брест (58), Лилль (55), Ницца (54).

Топ-3 команды из Франции попадут напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Команда с 4-й позиции сыграет в квалификации Q3 ЛЧ, а 5-е место даст право сыграть в групповом раунде Лиги Европы.

Лига 1. 33-й тур, 10 мая

Ницца – Гавр – 1:0

Гол: Жереми Бога, 12

Брест – Реймс – 1:1

Голы: Брассье, 45+2 – Мунетси, 25

Турнирная таблица