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Чемпионат Франции
Брест
10.05.2024 22:00 – FT 1 : 1
Реймс
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Франция
11 мая 2024, 03:43 | Обновлено 11 мая 2024, 04:17
43
0

Ницца приблизилась к топ-4, Брест потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ

Вечером 10 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Франции

11 мая 2024, 03:43 | Обновлено 11 мая 2024, 04:17
43
0
Ницца приблизилась к топ-4, Брест потерял важные очки в борьбе за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» переиграла «Гавр» (1:0). Единственный гол забил Жереми Бога на 12-й минуте встречи.

«Брест», ведущий борьбу за попадание в ЛЧ, потерял важные очки в игре с «Реймсом» (1:1).

Турнирное положение: ПСЖ (70), Монако (61), Брест (58), Лилль (55), Ницца (54).

Топ-3 команды из Франции попадут напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Команда с 4-й позиции сыграет в квалификации Q3 ЛЧ, а 5-е место даст право сыграть в групповом раунде Лиги Европы.

Лига 1. 33-й тур, 10 мая

Ницца – Гавр – 1:0

Гол: Жереми Бога, 12

Брест – Реймс – 1:1

Голы: Брассье, 45+2 – Мунетси, 25

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 31 20 10 1 76 - 29 70
2 Монако 32 18 7 7 62 - 42 61
3 Брест 33 16 10 7 50 - 34 58
4 Лилль 32 15 10 7 48 - 31 55
5 Ницца 32 15 9 8 37 - 25 54
6 Ланс 32 14 7 11 42 - 34 49
7 Лион 32 14 5 13 46 - 54 47
8 Ренн 32 12 9 11 51 - 43 45
9 Марсель 31 11 11 9 47 - 38 44
10 Реймс 32 11 8 13 39 - 46 41
11 Монпелье 32 10 11 11 41 - 44 40
12 Тулуза 32 10 10 12 39 - 42 40
13 Страсбург 32 9 9 14 35 - 47 36
14 Нант 32 9 6 17 29 - 49 33
15 Гавр 33 7 11 15 33 - 43 32
16 Мец 32 8 5 19 34 - 54 29
17 Лорьян 32 6 8 18 37 - 63 26
18 Клермон 32 5 10 17 26 - 54 25
Полная таблица

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лилиан Брассье (Брест).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Манетси (Реймс).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ницца Гавр Брест (Франция) Реймс видео голов и обзор Жереми Бога
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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