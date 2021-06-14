Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро

Матч первого тура группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (2:3) вошел в историю континентальных первенств.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. После перерыва «оранжевые» вели с разницей в два мяча, затем за четыре минуты Украина отыгралась. И пропустила перед финальным свистком.
Это первый в истории чемпионатов Европы поединок, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулей на табло по итогам первой половины игры.
Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.
Источник — Opta
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