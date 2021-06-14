Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро

Впервые на чемпионатах Европы во втором тайме было забито пять мячей после 0:0 по итогам первого

  • 14.06.2021 11:20
  • 7996 просмотров
  • 2 комментария
Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч первого тура группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (2:3) вошел в историю континентальных первенств.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. После перерыва «оранжевые» вели с разницей в два мяча, затем за четыре минуты Украина отыгралась. И пропустила перед финальным свистком.

Это первый в истории чемпионатов Европы поединок, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулей на табло по итогам первой половины игры.

Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.

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Источник — Opta

(28 голосов)

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Комментарии
    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 12:06
    +1
    axylinam, 14.06.2021 11:28
    ничего удивительного -играли две дырявые команды,с обороной под названием-проходной двор
    Все с тобой понятно дырявый
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 11:28
    -23
    ничего удивительного -играли две дырявые команды,с обороной под названием-проходной двор
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 12:06
    +1
    axylinam, 14.06.2021 11:28
    ничего удивительного -играли две дырявые команды,с обороной под названием-проходной двор
    Все с тобой понятно дырявый
    Ссылка
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