Никогда такого не было. Матч Нидерланды – Украина вошел в историю Евро

Матч первого тура группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (2:3) вошел в историю континентальных первенств.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. После перерыва «оранжевые» вели с разницей в два мяча, затем за четыре минуты Украина отыгралась. И пропустила перед финальным свистком.

Это первый в истории чемпионатов Европы поединок, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулей на табло по итогам первой половины игры.

Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.