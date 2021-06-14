Нидерланды – Украина: когда вопросов больше, чем ответов

Вот мы и дождались полноценного начала чемпионата Европы – дня, когда на поле вышла наша национальная сборная. Согласитесь, гораздо интереснее следить за Евро-2020 не в качестве стороннего наблюдателя, а в роли болельщика, коим каждый из нас в большей или меньшей степени был накануне вечером в дуэли «сине-желтых» против Нидерландов, которая состоялась в Амстердаме.

Надо сказать, что Андрей Шевченко все-таки удивил с расстановкой. Было ожидание, что против Нидерландов украинцам стоит сыграть с тремя центральными защитниками – так, как команда действовала в отборе на ЧМ-2022 против Франции (1:1) на выезде. Но коуч «сине-желтых» рассудил иначе, и на поле появилась формация, которую в фазе обороны можно охарактеризовать, как 4-1-4-1, а в фазе атаки, как полноценные 4-3-3. Что правда, атаковали наши крайне нечасто – всего 15 позиционных атак против 44 у соперника.

Еще до матча было понятно, что успешный результат Украине в битве против Нидерландов способны принести, прежде всего, качественные действия в обороне с быстрым переходом в контратаки. Иными словами, у «сине-желтых» был прекрасный пример Турции, которая весной в подобном стиле не дала шансов «оранжевым» на успех, нокаутировав команду Франка де Бура со счетом 4:2.

Увы, но сыграть четко и безошибочно в обороне украинцам не удалось. Все пошло не так практически с самых первых минут. И дело здесь, похоже, не только и не столько в травме Зубкова, из-за которой Шевченко уже на 13-й минуте вынужден был выпускать на левый фланг полузащиты Марлоса. Если спокойно оценить все, что происходило на нашей левой «бровке» в этом поединке, то становится очевидным – уход Зубкова не привел к возникновению множества проблем в этой зоне, потому как проявляться они начали еще, когда Александр был на поле.

В частности, уже на 5-й минуте к нашим воротам прорвался правый фулбек ПСВ Дензел Думфрис, которого почему-то абсолютно забыли. Вокруг 25-летнего футболиста сборной Нидерландов образовалась огромная свободная зона, которой было грех не воспользоваться. Поэтому именно туда пошел пас, и если бы не отчаянный бросок Бущана, то вынимать мяч из сетки собственных ворот украинцам пришлось бы уже на первых минутах поединка. Что в этот момент делали Миколенко и Зубков – загадка, потому как стоп-кадр не дает четкого понимания, какое тактическое указание тренерского штаба выполняли эти футболисты. Даже, если предположить, что Миколенко закрывал зону, то почему Зубков оказался настолько глубоко, и не поспешил подстраховать партнеров – вопрос, ответ на который предстоит найти аналитикам сборной.

Увы, но аналогичная проблема преследовала сборную Украины практически по ходу всего поединка. Нидерланды планомерно раскачивали оборону «сине-желтых» то справа, то слева, но когда убедились, что слабой зоной является фланг Миколенко и Зубкова/Марлоса, то начали максимально акцентировать свое внимание именно там.

Уже на 40-й минуте «оранжевые» фактически повторили то, что попытались проделать в начале поединка. Думфрис снова оказался совершенно одинок в своей зоне, и беспрепятственно откликнулся на навес с противоположного фланга. Украине повезло, что удар головой фулбека нидерландцев пришелся мимо ворот, а то далеко не факт, что Бущан сумел бы потянуть выстрел со столь близкой дистанции.

Интересно, что расположение Марлоса и Миколенко в этой ситуации было практически аналогичным тому, как занимали позиции на 5-й минуте Зубков и Миколенко при первом убойном моменте Думфриса. Виталий снова находился значительно впереди фулбека соперников, а Марлос, как и ранее Зубков, не спешил накрывать этого игрока. Это позволяет прийти к выводу, что либо у наших хавбеков не было задачи персонально следить за врываниями в зону правого защитника оппонентов, либо Зубков и Марлос наплевательски отнеслись к выполнению этого указания.

В любом случае, полупозиция, которую в обоих случаях занимал Миколенко также не добавляет вистов левому защитнику «сине-желтых». А тот факт, что после второго шанса Думфриса в кадр попали взаимные претензии Миколенко и Марлоса по поводу того, кто обязан был закрывать этого игрока, говорит не в пользу версии, что наши футболисты хорошо поняли тактические установки тренерского штаба. Иначе интерпретировать эмоциональные вскидывания рук со стороны Миколенко и Марлоса, направленные в адрес свободной зоны, которая постоянно возникала у Думфриса, просто невозможно.

Собственно, нидерландцы сумели конвертировать слабость нашего левого фланга в свое голевое преимущество уже в начале второго тайма. Сперва Марлос не пошел в активный прессинг, позволив оппоненту спокойно выдать точный пас на забегание партнеру по «бровке», а Миколенко в очередной раз упустил Думфриса, не сумев выставить ногу и выбить мяч в аут. Последовавший прострел в штрафную привел к выходу Бущана, отскоку на Вейналдума, и голу в наши ворота.

Второй мяч Нидерландов снова пришел с левого фланга нашей обороны. В финальной фазе здесь также провалился Миколенко, который имел большой пространственный зазор перед Думфрисом, но снова умудрился проиграть позиционную борьбу оппоненту. Оказавшись первым на мяче, Виталий почему-то решил упасть в своей штрафной, тут же начав апеллировать к рефери на предмет нарушения правил. Однако то, что проходит в УПЛ часто остается незамеченным на более высоком уровне. К подобному Миколенко и многим другим нашим футболистам пора привыкать, особенно если они хотят вскоре уехать в один из топ-чемпионатов.

Важно, что у Миколенко было время для того, чтобы спокойно вынести мяч и разрядить обстановку. Но наш защитник на эти действия не пошел, и в итоге «наварил» на пропущенный гол. К слову, сборная Украины вообще откровенно нечасто прибегала к выносам мяча в обороне. Их статистики насчитали всего 12, и это против топ-оппонента весьма невысокий показатель. Скажем, в успешных битвах Лиги наций против Швейцарии и Испании в минувшем году в активе наших футболистов было 44 и 29 выносов, соответственно. Почему против Нидерландов Украина решила играть более замысловато в первой трети поля – очередной вопрос без ответа…

Нельзя не упомянуть, что вторая голевая атака сборной Нидерландов на наши ворота началась после неудачного паса Зинченко, который был перехвачен, и затем состоялась передача Френки де Йонга на забегание Думфрису. Наш легионер из «Манчестер Сити» вчерашним вечером вообще не впечатлил, так как в его активе оказалось только 65% удачных действий, хотя в среднем в сезоне-2020/21 этот показатель для Александра равен 80%. Впрочем, после того, как состоялась обратная замена Марлоса (у него показатель удачных действий в матче оказался равен 58% против 73% в среднем в сезоне), и Зинченко перебрался на левый фланг, а Шапаренко занял место в центральной зоне, игра у Украины значительно улучшилась.

Два забитых мяча сборной Украины – это то, чем наши очень порадовали. Несмотря на 0:2, «сине-желтые» показали желание биться и добывать результат. И это очень здорово, особенно на фоне приснопамятного Евро-2016, когда в каждом поединке не покидало ощущение, что нашим абсолютно все равно, с каким счетом завершится матч. Нидерланды, кажется, тоже не ожидали от оппонента такой прыти, а потому были несколько озадачены, когда пропустили дважды.

Причем сыграла несвойственная в общем при Шевченко ставка на дальние удары и стандарты, хотя именно эти приемы зачастую оказываются рабочими в поединках андердогов и фаворитов. После того, как счет стал 2:2, «сине-желтым» нужно было наконец-то вспомнить о простом футболе, в котором главное результат, а не красивые действия на поле. Увы, но Караваев и Бущан снова не захотели прибегать к выносам, а старались разыгрывать и сохранять мяч до последнего, вследствие чего произошла потеря, а за ней и роковая передача Аке на Думфриса. Тот, кто весь поединок «утюжил» нашу «бровку» логично поставил точку в игре, которая была его настоящим бенефисом.

Вдвойне обидно для Украины то, что в целом наши достаточно хорошо показали себя в борьбе за мяч. «Сине-желтые» выиграли 72% единоборств в обороне, что стало для нашей команды абсолютно лучшим показателем за все время работы Андрея Шевченко на посту главного тренера, и это действительно значимое достижение с точки зрения качества игры.

Увы, но исход дуэли в пользу Нидерландов предрешили мелочи. Позиционные недоработки Зубкова и Марлоса, ошибки Миколенко, неспособность выиграть верховую борьбу со стороны Зинченко, нервозность Бущана (все-таки по первому и третьему мячам к нашему голкиперу, который в остальном провел отличный поединок, есть вопросы)… Команда Франка де Бура вчера не предстала непобедимой машиной, с которой нереально тягаться на футбольном поле. У этого коллектива масса своих проблем, частично на которых удалось сыграть и Украине. Однако в последний момент наши все-таки не додержали ничью.

Впрочем, посыпать голову пеплом не стоит. Изначально мало кто предполагал, что Украине удастся зацепиться за очки с Нидерландами (особенно сразу после жеребьевки финальной части Евро-2020, когда «оранжевыми» еще управлял Рональд Куман), а потому все наше внимание теперь смещается на два ключевых поединка группы – против Северной Македонии и Австрии. Там украинцам нужно брать шесть очков, чтобы оставаться хозяевами положения, и не сидеть «на калькуляторах» перед определением всех участников плей-офф.