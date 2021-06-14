Нидерланды – Украина: когда вопросов больше, чем ответов

Алексей Сливченко – о стартовом поединке «сине-желтых» на Евро-2020

  • 14.06.2021 10:20
  • 5025 просмотров
  • 18 комментариев
Нидерланды – Украина: когда вопросов больше, чем ответов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вот мы и дождались полноценного начала чемпионата Европы – дня, когда на поле вышла наша национальная сборная. Согласитесь, гораздо интереснее следить за Евро-2020 не в качестве стороннего наблюдателя, а в роли болельщика, коим каждый из нас в большей или меньшей степени был накануне вечером в дуэли «сине-желтых» против Нидерландов, которая состоялась в Амстердаме.

Надо сказать, что Андрей Шевченко все-таки удивил с расстановкой. Было ожидание, что против Нидерландов украинцам стоит сыграть с тремя центральными защитниками – так, как команда действовала в отборе на ЧМ-2022 против Франции (1:1) на выезде. Но коуч «сине-желтых» рассудил иначе, и на поле появилась формация, которую в фазе обороны можно охарактеризовать, как 4-1-4-1, а в фазе атаки, как полноценные 4-3-3. Что правда, атаковали наши крайне нечасто – всего 15 позиционных атак против 44 у соперника.

Еще до матча было понятно, что успешный результат Украине в битве против Нидерландов способны принести, прежде всего, качественные действия в обороне с быстрым переходом в контратаки. Иными словами, у «сине-желтых» был прекрасный пример Турции, которая весной в подобном стиле не дала шансов «оранжевым» на успех, нокаутировав команду Франка де Бура со счетом 4:2.

Увы, но сыграть четко и безошибочно в обороне украинцам не удалось. Все пошло не так практически с самых первых минут. И дело здесь, похоже, не только и не столько в травме Зубкова, из-за которой Шевченко уже на 13-й минуте вынужден был выпускать на левый фланг полузащиты Марлоса. Если спокойно оценить все, что происходило на нашей левой «бровке» в этом поединке, то становится очевидным – уход Зубкова не привел к возникновению множества проблем в этой зоне, потому как проявляться они начали еще, когда Александр был на поле.

В частности, уже на 5-й минуте к нашим воротам прорвался правый фулбек ПСВ Дензел Думфрис, которого почему-то абсолютно забыли. Вокруг 25-летнего футболиста сборной Нидерландов образовалась огромная свободная зона, которой было грех не воспользоваться. Поэтому именно туда пошел пас, и если бы не отчаянный бросок Бущана, то вынимать мяч из сетки собственных ворот украинцам пришлось бы уже на первых минутах поединка. Что в этот момент делали Миколенко и Зубков – загадка, потому как стоп-кадр не дает четкого понимания, какое тактическое указание тренерского штаба выполняли эти футболисты. Даже, если предположить, что Миколенко закрывал зону, то почему Зубков оказался настолько глубоко, и не поспешил подстраховать партнеров – вопрос, ответ на который предстоит найти аналитикам сборной.

Увы, но аналогичная проблема преследовала сборную Украины практически по ходу всего поединка. Нидерланды планомерно раскачивали оборону «сине-желтых» то справа, то слева, но когда убедились, что слабой зоной является фланг Миколенко и Зубкова/Марлоса, то начали максимально акцентировать свое внимание именно там.

Уже на 40-й минуте «оранжевые» фактически повторили то, что попытались проделать в начале поединка. Думфрис снова оказался совершенно одинок в своей зоне, и беспрепятственно откликнулся на навес с противоположного фланга. Украине повезло, что удар головой фулбека нидерландцев пришелся мимо ворот, а то далеко не факт, что Бущан сумел бы потянуть выстрел со столь близкой дистанции.

Интересно, что расположение Марлоса и Миколенко в этой ситуации было практически аналогичным тому, как занимали позиции на 5-й минуте Зубков и Миколенко при первом убойном моменте Думфриса. Виталий снова находился значительно впереди фулбека соперников, а Марлос, как и ранее Зубков, не спешил накрывать этого игрока. Это позволяет прийти к выводу, что либо у наших хавбеков не было задачи персонально следить за врываниями в зону правого защитника оппонентов, либо Зубков и Марлос наплевательски отнеслись к выполнению этого указания.

В любом случае, полупозиция, которую в обоих случаях занимал Миколенко также не добавляет вистов левому защитнику «сине-желтых». А тот факт, что после второго шанса Думфриса в кадр попали взаимные претензии Миколенко и Марлоса по поводу того, кто обязан был закрывать этого игрока, говорит не в пользу версии, что наши футболисты хорошо поняли тактические установки тренерского штаба. Иначе интерпретировать эмоциональные вскидывания рук со стороны Миколенко и Марлоса, направленные в адрес свободной зоны, которая постоянно возникала у Думфриса, просто невозможно.

Собственно, нидерландцы сумели конвертировать слабость нашего левого фланга в свое голевое преимущество уже в начале второго тайма. Сперва Марлос не пошел в активный прессинг, позволив оппоненту спокойно выдать точный пас на забегание партнеру по «бровке», а Миколенко в очередной раз упустил Думфриса, не сумев выставить ногу и выбить мяч в аут. Последовавший прострел в штрафную привел к выходу Бущана, отскоку на Вейналдума, и голу в наши ворота.

Второй мяч Нидерландов снова пришел с левого фланга нашей обороны. В финальной фазе здесь также провалился Миколенко, который имел большой пространственный зазор перед Думфрисом, но снова умудрился проиграть позиционную борьбу оппоненту. Оказавшись первым на мяче, Виталий почему-то решил упасть в своей штрафной, тут же начав апеллировать к рефери на предмет нарушения правил. Однако то, что проходит в УПЛ часто остается незамеченным на более высоком уровне. К подобному Миколенко и многим другим нашим футболистам пора привыкать, особенно если они хотят вскоре уехать в один из топ-чемпионатов.

Важно, что у Миколенко было время для того, чтобы спокойно вынести мяч и разрядить обстановку. Но наш защитник на эти действия не пошел, и в итоге «наварил» на пропущенный гол. К слову, сборная Украины вообще откровенно нечасто прибегала к выносам мяча в обороне. Их статистики насчитали всего 12, и это против топ-оппонента весьма невысокий показатель. Скажем, в успешных битвах Лиги наций против Швейцарии и Испании в минувшем году в активе наших футболистов было 44 и 29 выносов, соответственно. Почему против Нидерландов Украина решила играть более замысловато в первой трети поля – очередной вопрос без ответа…

Нельзя не упомянуть, что вторая голевая атака сборной Нидерландов на наши ворота началась после неудачного паса Зинченко, который был перехвачен, и затем состоялась передача Френки де Йонга на забегание Думфрису. Наш легионер из «Манчестер Сити» вчерашним вечером вообще не впечатлил, так как в его активе оказалось только 65% удачных действий, хотя в среднем в сезоне-2020/21 этот показатель для Александра равен 80%. Впрочем, после того, как состоялась обратная замена Марлоса (у него показатель удачных действий в матче оказался равен 58% против 73% в среднем в сезоне), и Зинченко перебрался на левый фланг, а Шапаренко занял место в центральной зоне, игра у Украины значительно улучшилась.

Два забитых мяча сборной Украины – это то, чем наши очень порадовали. Несмотря на 0:2, «сине-желтые» показали желание биться и добывать результат. И это очень здорово, особенно на фоне приснопамятного Евро-2016, когда в каждом поединке не покидало ощущение, что нашим абсолютно все равно, с каким счетом завершится матч. Нидерланды, кажется, тоже не ожидали от оппонента такой прыти, а потому были несколько озадачены, когда пропустили дважды.

Причем сыграла несвойственная в общем при Шевченко ставка на дальние удары и стандарты, хотя именно эти приемы зачастую оказываются рабочими в поединках андердогов и фаворитов. После того, как счет стал 2:2, «сине-желтым» нужно было наконец-то вспомнить о простом футболе, в котором главное результат, а не красивые действия на поле. Увы, но Караваев и Бущан снова не захотели прибегать к выносам, а старались разыгрывать и сохранять мяч до последнего, вследствие чего произошла потеря, а за ней и роковая передача Аке на Думфриса. Тот, кто весь поединок «утюжил» нашу «бровку» логично поставил точку в игре, которая была его настоящим бенефисом.

Вдвойне обидно для Украины то, что в целом наши достаточно хорошо показали себя в борьбе за мяч. «Сине-желтые» выиграли 72% единоборств в обороне, что стало для нашей команды абсолютно лучшим показателем за все время работы Андрея Шевченко на посту главного тренера, и это действительно значимое достижение с точки зрения качества игры.

Увы, но исход дуэли в пользу Нидерландов предрешили мелочи. Позиционные недоработки Зубкова и Марлоса, ошибки Миколенко, неспособность выиграть верховую борьбу со стороны Зинченко, нервозность Бущана (все-таки по первому и третьему мячам к нашему голкиперу, который в остальном провел отличный поединок, есть вопросы)… Команда Франка де Бура вчера не предстала непобедимой машиной, с которой нереально тягаться на футбольном поле. У этого коллектива масса своих проблем, частично на которых удалось сыграть и Украине. Однако в последний момент наши все-таки не додержали ничью.

Впрочем, посыпать голову пеплом не стоит. Изначально мало кто предполагал, что Украине удастся зацепиться за очки с Нидерландами (особенно сразу после жеребьевки финальной части Евро-2020, когда «оранжевыми» еще управлял Рональд Куман), а потому все наше внимание теперь смещается на два ключевых поединка группы – против Северной Македонии и Австрии. Там украинцам нужно брать шесть очков, чтобы оставаться хозяевами положения, и не сидеть «на калькуляторах» перед определением всех участников плей-офф.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:08
    0
    UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:06
    Если согласен с автором то должен был прочитать. Что проблемы на фланге были и при Зубкове
    Попробуй ещё раз перечитать мой пост.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:07
    0
    dudigo78, 14.06.2021 11:03
    те, що вони з македонцями не зіграли у яскравий футбол, не означає, що вони слабші. Вони прагматичніші, їх футбол більш вертикальний, але саме це їх робить сильнішими. Грати в тікі - сраку з посередніми гравцями це самогубство. В Австрії це розуміють, а Шева ні. Грати потрібно на результат в першу чергу.
    Я не о "яркости" и прагматизме, а о качестве исполнителей и футбола говорил. Качественно и Нидерланды, и Украина сильнее Австрии. Это моё мнение. Если сыграем в полную силу - обязаны их обыгрывать.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:06
    0
    samird, 14.06.2021 10:56
    Моё мнение - ключевой эпизод это выход Марлоса. Я согласен с автором, что Зубков тоже слабоват в обороне, но Марлос - это сразу минус один у защите. Плюс не лучшие матч Зинченко. Как результат - левый фланг оставили на растерзание двум нидерландцам. Это НЕИЗБЕЖНО должно было привести к эпизодическим провалам. Так и случилось. Миколенко ещё явно не хватает опыта и мощи чтобы противостоять на фланге напору двух топ-игроков. Тут звучали мнения, что надругательств было Соболя выпускать вместо Миколенко. Это была бы такая же катастрофа, как и выход Марлоса. Соболь откровенно слаб в защите (видел достаточно матчей с его участием для подобного вывода - в том числе за Брюгге). Те ошибки, за которые вчера разносили Миколенко, для Соболя в порядке вещей. Эдуарда скорее можно было выпустить вместо Зубкова, как верно заметили ранее. А надо было сразу выпускать вместо Зубкова Шапаренко, а Зинченко отправлять на левый фланг на помощь Миколенко. Именно это был оптимальный вариант на сегодня. Очень нужен Цыганков.
    Если согласен с автором то должен был прочитать. Что проблемы на фланге были и при Зубкове
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 11:06
    0
    Молодцы! Просто не повезло
    А так все отлично, если бы на нашем стадионе то была бы победа за нами
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:05
    0
    UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:02
    На кого надеялись те и подвели. Звезда Зина приехал и облажался, Малиновский тоже провалился. Один "старый подбитый дед" Ярмоленко не подвел! К тренеру достаточно вопросов. Почему Сдорчук а не Степаненко. И почему так мало вингеров зная что все они очень сильно травмируются?
    Степаненко, судя по всему, явно не в форме (и уж точно не в тонусе).
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:03
    0
    ALKOSruLKA, 14.06.2021 10:37
    З приводу лівого флангу погоджуюсь - треба було не Марлоса, а будь-кого захисного спрямування... Того ж Караваєва можна було б перевести на ліво, а справа - Тимчика.
    Тымчик весь сезон лечился против такого соперника тоже не опция!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.06.2021 11:03
    -1
    samird, 14.06.2021 10:59
    Чушь. Судя по матчу с Македонией они слабее и Нидерландов, и Украины. Что конечно не значит, что они и мы их обыграем. Но в целом - мы сильнее и по подбору игроков, и по игре. Но надо доказать это на поле, а не пижонить, как отдельные наши звёзды.
    те, що вони з македонцями не зіграли у яскравий футбол, не означає, що вони слабші. Вони прагматичніші, їх футбол більш вертикальний, але саме це їх робить сильнішими. Грати в тікі - сраку з посередніми гравцями це самогубство. В Австрії це розуміють, а Шева ні. Грати потрібно на результат в першу чергу.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:02
    0
    На кого надеялись те и подвели. Звезда Зина приехал и облажался, Малиновский тоже провалился. Один "старый подбитый дед" Ярмоленко не подвел! К тренеру достаточно вопросов. Почему Сдорчук а не Степаненко. И почему так мало вингеров зная что все они очень сильно травмируются?
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 14.06.2021 11:01
    0
    Главное теперь как с Северной Македонией сыграют. Я вчера смотрел их матч с Австрией и стало ясно, что Украине легко не будет, возможна вполне и ничья.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 10:59
    -1
    dudigo78, 14.06.2021 10:47
    Якщо Нідерланди так само криво зіграють з Австрією, то швидше за все програють. По грі, то ніяка не топ збірна, з величезними проблемами в захисті і невмінням відбирати мяч. Австрійці є більш прагматичними і з більшим досвідом ігор на топовому рівні, ніж ми. Тому саме в їх наступному матчі з Нідерландами визначиться переможець групи
    Чушь. Судя по матчу с Македонией они слабее и Нидерландов, и Украины. Что конечно не значит, что они и мы их обыграем. Но в целом - мы сильнее и по подбору игроков, и по игре. Но надо доказать это на поле, а не пижонить, как отдельные наши звёзды.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.06.2021 10:58
    +2
    Голландцев надо было обыгрывать, с такой дырявой защитой и вратарем - пенсионером, нельзя было 1,5 тайма трусливо сидеть в обороне, только проявили активность и сразу забили два мяча, с Австрией будет гораздо сложнее , там команда более сбалансированная, да и БЮР Македония , судя по-первой игре, не подарок, по-крайней мере умеет неплохо разрушать.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 10:56
    +2
    Моё мнение - ключевой эпизод это выход Марлоса. Я согласен с автором, что Зубков тоже слабоват в обороне, но Марлос - это сразу минус один у защите. Плюс не лучшие матч Зинченко. Как результат - левый фланг оставили на растерзание двум нидерландцам. Это НЕИЗБЕЖНО должно было привести к эпизодическим провалам. Так и случилось. Миколенко ещё явно не хватает опыта и мощи чтобы противостоять на фланге напору двух топ-игроков. Тут звучали мнения, что надругательств было Соболя выпускать вместо Миколенко. Это была бы такая же катастрофа, как и выход Марлоса. Соболь откровенно слаб в защите (видел достаточно матчей с его участием для подобного вывода - в том числе за Брюгге). Те ошибки, за которые вчера разносили Миколенко, для Соболя в порядке вещей. Эдуарда скорее можно было выпустить вместо Зубкова, как верно заметили ранее. А надо было сразу выпускать вместо Зубкова Шапаренко, а Зинченко отправлять на левый фланг на помощь Миколенко. Именно это был оптимальный вариант на сегодня. Очень нужен Цыганков.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.06.2021 10:47
    -6
    Якщо Нідерланди так само криво зіграють з Австрією, то швидше за все програють. По грі, то ніяка не топ збірна, з величезними проблемами в захисті і невмінням відбирати мяч. Австрійці є більш прагматичними і з більшим досвідом ігор на топовому рівні, ніж ми. Тому саме в їх наступному матчі з Нідерландами визначиться переможець групи
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 10:42
    +3
    Ярмола прав, он сказал посмотрите с кем мы играли где мы играли.
    Весь стадион оранжевый был.
    Стартовая игра сборной.
    0:2 гореть потом 2:2.
    Потом 3:2. Какие могут быть вопросы.
    Надо всем журналистским цехом поддержать ребят.
    Не искать кто виноват кто прав и т.д.
    Я смотрел все матчи евро
    Это пока лучший матч турнира.
    Гол Ярмолы пока лучший на турнире.
    Браво Украина
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 14.06.2021 10:39
    +6
    Грамотный обзор.
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 14.06.2021 10:38
    +5
    1. Миколенко подарував на рівному місці 2 голи голландцям, як і нічию фінам.
    2. Замість Марлоса потрібно було випускати Шапаренка, а зіну переводити на фланг. Надіюсь в наступних матчах такий стартовий склад і буде!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 10:37
    +9
    З приводу лівого флангу погоджуюсь - треба було не Марлоса, а будь-кого захисного спрямування... Того ж Караваєва можна було б перевести на ліво, а справа - Тимчика.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 14.06.2021 10:24
    +13
    Тренерська поразка 1. Захромав Зубков, Шева помилився, який НАХ... Марлос у такій грі... НЕГАЙНО здвоїти проблемний фланг Соболем, щоб із Миколенком НАГЛУХО закрили його та по черзі бігали вперед. 2. ЗАСТАВИТИ Зіну ПАХАТИ у відборі, бо а ля Коно номер два вимальовується... Або паше у відборі, або на лавку, у сучасному футболі мінус один у відборі це проблема... 3. Після 3-2 МИТТЄВО у ва банк ОДНОЧАСНО Бєсєдіна та Довбика замість Яремчука та Сидора, які НАЇЛИСЯ...з переходом на 4-4-2
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 14.06.2021 10:24
    +13
    Тренерська поразка 1. Захромав Зубков, Шева помилився, який НАХ... Марлос у такій грі... НЕГАЙНО здвоїти проблемний фланг Соболем, щоб із Миколенком НАГЛУХО закрили його та по черзі бігали вперед. 2. ЗАСТАВИТИ Зіну ПАХАТИ у відборі, бо а ля Коно номер два вимальовується... Або паше у відборі, або на лавку, у сучасному футболі мінус один у відборі це проблема... 3. Після 3-2 МИТТЄВО у ва банк ОДНОЧАСНО Бєсєдіна та Довбика замість Яремчука та Сидора, які НАЇЛИСЯ...з переходом на 4-4-2
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 10:37
    +9
    З приводу лівого флангу погоджуюсь - треба було не Марлоса, а будь-кого захисного спрямування... Того ж Караваєва можна було б перевести на ліво, а справа - Тимчика.
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 14.06.2021 10:39
    +6
    Грамотный обзор.
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 14.06.2021 10:38
    +5
    1. Миколенко подарував на рівному місці 2 голи голландцям, як і нічию фінам.
    2. Замість Марлоса потрібно було випускати Шапаренка, а зіну переводити на фланг. Надіюсь в наступних матчах такий стартовий склад і буде!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 10:42
    +3
    Ярмола прав, он сказал посмотрите с кем мы играли где мы играли.
    Весь стадион оранжевый был.
    Стартовая игра сборной.
    0:2 гореть потом 2:2.
    Потом 3:2. Какие могут быть вопросы.
    Надо всем журналистским цехом поддержать ребят.
    Не искать кто виноват кто прав и т.д.
    Я смотрел все матчи евро
    Это пока лучший матч турнира.
    Гол Ярмолы пока лучший на турнире.
    Браво Украина
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 14.06.2021 10:58
    +2
    Голландцев надо было обыгрывать, с такой дырявой защитой и вратарем - пенсионером, нельзя было 1,5 тайма трусливо сидеть в обороне, только проявили активность и сразу забили два мяча, с Австрией будет гораздо сложнее , там команда более сбалансированная, да и БЮР Македония , судя по-первой игре, не подарок, по-крайней мере умеет неплохо разрушать.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 10:56
    +2
    Моё мнение - ключевой эпизод это выход Марлоса. Я согласен с автором, что Зубков тоже слабоват в обороне, но Марлос - это сразу минус один у защите. Плюс не лучшие матч Зинченко. Как результат - левый фланг оставили на растерзание двум нидерландцам. Это НЕИЗБЕЖНО должно было привести к эпизодическим провалам. Так и случилось. Миколенко ещё явно не хватает опыта и мощи чтобы противостоять на фланге напору двух топ-игроков. Тут звучали мнения, что надругательств было Соболя выпускать вместо Миколенко. Это была бы такая же катастрофа, как и выход Марлоса. Соболь откровенно слаб в защите (видел достаточно матчей с его участием для подобного вывода - в том числе за Брюгге). Те ошибки, за которые вчера разносили Миколенко, для Соболя в порядке вещей. Эдуарда скорее можно было выпустить вместо Зубкова, как верно заметили ранее. А надо было сразу выпускать вместо Зубкова Шапаренко, а Зинченко отправлять на левый фланг на помощь Миколенко. Именно это был оптимальный вариант на сегодня. Очень нужен Цыганков.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:08
    0
    UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:06
    Если согласен с автором то должен был прочитать. Что проблемы на фланге были и при Зубкове
    Попробуй ещё раз перечитать мой пост.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:07
    0
    dudigo78, 14.06.2021 11:03
    те, що вони з македонцями не зіграли у яскравий футбол, не означає, що вони слабші. Вони прагматичніші, їх футбол більш вертикальний, але саме це їх робить сильнішими. Грати в тікі - сраку з посередніми гравцями це самогубство. В Австрії це розуміють, а Шева ні. Грати потрібно на результат в першу чергу.
    Я не о "яркости" и прагматизме, а о качестве исполнителей и футбола говорил. Качественно и Нидерланды, и Украина сильнее Австрии. Это моё мнение. Если сыграем в полную силу - обязаны их обыгрывать.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:06
    0
    samird, 14.06.2021 10:56
    Моё мнение - ключевой эпизод это выход Марлоса. Я согласен с автором, что Зубков тоже слабоват в обороне, но Марлос - это сразу минус один у защите. Плюс не лучшие матч Зинченко. Как результат - левый фланг оставили на растерзание двум нидерландцам. Это НЕИЗБЕЖНО должно было привести к эпизодическим провалам. Так и случилось. Миколенко ещё явно не хватает опыта и мощи чтобы противостоять на фланге напору двух топ-игроков. Тут звучали мнения, что надругательств было Соболя выпускать вместо Миколенко. Это была бы такая же катастрофа, как и выход Марлоса. Соболь откровенно слаб в защите (видел достаточно матчей с его участием для подобного вывода - в том числе за Брюгге). Те ошибки, за которые вчера разносили Миколенко, для Соболя в порядке вещей. Эдуарда скорее можно было выпустить вместо Зубкова, как верно заметили ранее. А надо было сразу выпускать вместо Зубкова Шапаренко, а Зинченко отправлять на левый фланг на помощь Миколенко. Именно это был оптимальный вариант на сегодня. Очень нужен Цыганков.
    Если согласен с автором то должен был прочитать. Что проблемы на фланге были и при Зубкове
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    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 11:06
    0
    Молодцы! Просто не повезло
    А так все отлично, если бы на нашем стадионе то была бы победа за нами
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    samird
    online
      samird, 14.06.2021 11:05
    0
    UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:02
    На кого надеялись те и подвели. Звезда Зина приехал и облажался, Малиновский тоже провалился. Один "старый подбитый дед" Ярмоленко не подвел! К тренеру достаточно вопросов. Почему Сдорчук а не Степаненко. И почему так мало вингеров зная что все они очень сильно травмируются?
    Степаненко, судя по всему, явно не в форме (и уж точно не в тонусе).
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:03
    0
    ALKOSruLKA, 14.06.2021 10:37
    З приводу лівого флангу погоджуюсь - треба було не Марлоса, а будь-кого захисного спрямування... Того ж Караваєва можна було б перевести на ліво, а справа - Тимчика.
    Тымчик весь сезон лечился против такого соперника тоже не опция!
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 11:02
    0
    На кого надеялись те и подвели. Звезда Зина приехал и облажался, Малиновский тоже провалился. Один "старый подбитый дед" Ярмоленко не подвел! К тренеру достаточно вопросов. Почему Сдорчук а не Степаненко. И почему так мало вингеров зная что все они очень сильно травмируются?
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    onco-clown
    online
      onco-clown, 14.06.2021 11:01
    0
    Главное теперь как с Северной Македонией сыграют. Я вчера смотрел их матч с Австрией и стало ясно, что Украине легко не будет, возможна вполне и ничья.
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