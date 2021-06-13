Нидерланды: сильные и слабые стороны, и каковы шансы Украины на успех

Сборная Нидерландов станет первым соперником национальной команды Украины в финальной части чемпионата Европы-2020. Эта команда считается фаворитом группы С, где помимо нее и украинцев сыграют также Австрия и Северная Македония, и этот факт не вызывает удивления. Нидерланды благодаря своему атакующему футболу и наличию уймы талантливых исполнителей практически всегда входят в число фаворитов всех крупных футбольных турниров, однако два последних в виде Евро-2016 и ЧМ-2018 «оранжевые» пропустили, не сумев преодолеть сито квалификации.

На Евро-2020 Нидерланды вышли через отбор в группе С, где практически ноздря в ноздрю шли с Германией, но все-таки потеряли на два очка больше, чем немцы, и финишировали вторыми. Важно, что квалифицировались на чемпионат Европы «оранжевые» при Рональде Кумане, однако в августе минувшего года этот специалист принял приглашение от «Барселоны», вследствие чего боссам Королевского футбольного союза Нидерландов пришлось подыскивать нового наставника, и в итоге их выбор пал на Франка де Бура.

Главный тренер

Добротный в прошлом центральный защитник Франк де Бур тренерскую карьеру начал в 2006 году. Изначально молодой специалист работал с юношескими командами «Аякса», а в 2008-м получил приглашение войти в тренерский штаб Берта ван Марвейка в национальной сборной Нидерландов. Спустя два года Франка позвали вернуться в «Аякс», но уже на пост главного тренера первой команды, и отказываться от этой возможности де Бур не стал.

В «Аяксе» де Бур показал себя великолепно. Он выиграл четыре кряду титула чемпиона страны, но затем амстердамцы начали испытывать определенные проблемы с результатом, и Франк предпочел вовремя покинуть коллектив, тем более, что ему поступило предложение от «Интера». Увы, но в Милане, как и затем в Лондоне с «Кристал Пэлас» работа у де Бура не сложилась абсолютно. В этих командах нидерландский специалист задерживался буквально на несколько месяцев, после чего следовала отставка.

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Последней до назначения в сборную Нидерландов работой Франка де Бура была «Атланта» из МЛС, где он неплохо стартовал и даже выиграл Открытый кубок США в 2019 году, но после пандемии коронавируса ситуация изменилась, и в итоге клуб объявил о расторжении сотрудничества с тренером из Европы по обоюдному согласию.

Называть Франка де Бура топовым тренером современного футбола нельзя категорически. Даже успехи в «Аяксе» не делают этого наставника выдающимся, тем более, что последующие неудачи Франк никак не может повернуть вспять. В самих Нидерландах де Бура немало критикуют, однако тренеру, кажется, до этого нет дела. Накануне старта на Евро-2020 он весьма амбициозно рассказал о своих планах на ближайшие несколько поединков: «Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф. Северная Македония в последнем туре? Мы выиграем со счетом 3:0. Может быть, разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию».

Похоже, что делить шкуру неубитого медведя у Франка де Бура получается очень хорошо. Было бы неплохо, чтобы у сборной Украины на этот счет были свои планы, и она смогла бы доказать всю ошибочность позиции нынешнего главного тренера национальной команды Нидерландов, который в своих представлениях, похоже, уже как минимум добрался до финала…

Сильные стороны

Нидерланды в футболе всегда останутся Нидерландами. В этой стране вечно много талантливых и качественных исполнителей, и лишь вопрос, насколько тренерскому штабу и самим игрокам в тот или иной момент времени удастся воплотить весь свой потенциал во что-то материальное. Пока из громких достижений у «оранжевых» лишь победа на Евро-1988, да три поражения в финалах чемпионатов мира-1974, 1978 и 2010.

Нынешний состав сборной Нидерландов – это главная сильная сторона этой команды. Такому подбору футболистов могли бы позавидовать многие команды-участницы турнира, да и пресловутый сплав молодости и опыта у нынешних «оранжевых» реализован весьма хорошо.

Практически в каждой линии, кроме вратарской, у Франка де Бура есть топовые исполнители. В обороне – это молодой, но уже заматерелый Маттейс де Лигт, в полузащите – опытный и надежный Джорджиньо Вейналдум, компанию которому готовы составить также очень достойные Френки де Йонг и Мартен де Рон, а в атаке ставка будет делаться на Мемфиса Депая, который после неудач в «Манчестер Юнайтед» сумел перезагрузить карьеру в «Лионе» и выдал потрясающий сезон-2020/21 (20 забитых мячей и 12 результативных передач в 37 поединках французской Лиги 1).

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо Вейналдум

Имея соцветие таких исполнителей, Франку де Буру не пришлось даже сильно переживать из-за потери Донни ван де Бека, который из-за травмы вынужден пропустить Евро-2020. Более того, тренерский штаб сборной Нидерландов, очевидно оставаясь чрезмерно уверенным в остальных игроках команды, даже не стал довызывать в команду другого игрока, на место травмированного, из-за чего заявка «оранжевых» фактически состоит из 25, а не из 26 игроков.

Безусловным плюсом Нидерландов на групповом этапе является и то, что все три матча стадии команда де Бура проведет в родном Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». В условиях проведения Евро-2020 по всему континенту, а также коронавирусных рисков и ограничений, это также немаловажный фактор, который не будет мешать подготовке, и поможет более спокойно проводить поединки как минимум до стадии плей-офф.

Слабые стороны

Важно понимать, что имена в футболе отнюдь не всегда являются гарантией результата. В заявке Нидерландов действительно хватает звезд различного калибра и статуса, однако в команде Франка де Бура хватает проблем, и сам тренер с его хромающими достижениями является одной из них.

В любом случае нельзя забывать, что на Евро-2020 Нидерланды едут без, пожалуй, ключевого игрока команды – центрбека «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который восстанавливается от серьезной травмы колена, полученной еще в октябре минувшего года. Де Буру будет кем заменить игрока «красных», однако вряд ли любая замена (даже с учетом широкого выбора кандидатур) может оказаться равнозначной.

Второй момент, который не стоит обходить вниманием, - тактическая неопределенность Франка де Бура накануне старта на Евро-2020. Дело в том, что в двух товарищеских матчах перед турниром наставник задействовал принципиально другие схемы игры, чем использует обычно – 3-5-2 против Шотландии (2:2) и 5-3-2 против Грузии (3:0). До этого коуч «оранжевых» предпочитал наигрывать расстановку 4-2-3-1, и лишь в поединке Лиги наций против Италии (1:1) в октябре минувшего года сделал ставку на трех центрбеков. С учетом того, что центральная зона обороны при отсутствующем ван Дейке – одна из наиболее проблемных в команде, почти нет сомнений, что против Украины де Бур предпочтет сыграть более осторожно, но далеко не факт, что эксперименты себя оправдают.

Также нельзя не говорить о вратарской проблеме в нынешней сборной Нидерландов. Времена стабильного и качественного Эдвина ван дер Сара давно канули в лету, и ныне тренеры «оранжевых», вынуждены выбирать лучшего из тройки весьма сомнительных кандидатов на пост № 1 – 38-летнего дублера Андре Онаны в «Аяксе» Мартина Стекеленбурга, 33-летнего кипера «Норвича» из Чемпионшипа Тима Крула и 30-летнего основного вратаря АЗ, ставшего «бронзовым» по итогам сезона в Нидерландах, Марко Бизота. Все дело в том, что ключевой страж ворот «оранжевых» Яспер Силлессен буквально накануне Евро-2020 сдал положительный тест на коронавирус, и был исключен де Буром из финальной заявки в целях минимизации риска.

Кому из пары Стекеленбург – Крул тренерский штаб отдаст предпочтение, пока сказать сложно. Но оба имеют немало минусов, которыми сборная Украины вполне способна воспользоваться. Скажем, Крул «наварил каши» в поединках против Турции и Шотландии, пропустив несколько голов после ударов со средней и дальней дистанции, которые отнюдь не выглядели неберущимися. И этот момент обязательно нужно взять на вооружение Малиновскому и партнерам.

К слову, сборная Турции в мартовском поединке отбора на ЧМ-2022 также очень ярко продемонстрировала огромные проблемы, которые ныне существуют у команды Нидерландов. Подопечные Шенола Гюнеша, которые в стартовом поединке Евро-2020 без шансов уступили Италии (0:3), против «оранжевых» по весне сыграли очень собранно и надежно. В итоге Нидерланды имели ощутимое превосходство во владении мячом (65% против 35%), и даже чаще били по воротам (20:8), однако Турции удавались великолепные контратаки, а также просто качественные дальние удары по воротам, к которым Крул и линия обороны «оранжевых» были абсолютно не готовы. Итоговое поражение со счетом 2:4 стало серьезным разочарованием для нидерландских болельщиков, а тренерскому штабу сборной Украины должно стать прекрасным подспорьем в вопросе выработки успешной тактики противодействия Нидерландам уже на Евро-2020.

Каковы шансы Украины на успех?

Для нашей команды почти все накануне игры с Нидерландами складывается неплохо. «Оранжевые» ныне куда менее сильны, чем могли бы быть год назад, под руководством Рональда Кумана, который во многом и реанимировал эту команду после двух кряду пролетов мимо ключевых футбольных турниров в виде чемпионата мира и чемпионата Европы.

Более того, кадровые проблемы у «оранжевых» ни в коей мере нельзя считать менее серьезными, чем у Украины. Отсутствие у «сине-желтых» Буяльского, Мораеса, Коноплянки с лихвой компенсируется «вылетом» у оппонента ван Дейка, Силлессена, Хатебура и ван де Бека.

Да и откровенно шапкозакидательские настроения главного тренера, если они реально имеют место быть, а не являлись обыкновенной бравадой для СМИ, вполне можно наказывать. Тем более, что сборная Украины этого образца за последние годы получила огромный опыт противостояния топовым сборным континента – Португалии, Испании, Германии, Франции. Ни одна из них точно не уступает Нидерландам, а потому сдержанный оптимизм накануне стартовой игры у болельщиков «сине-желтых» должен присутствовать. Хотя, каким бы не оказался первый результат, судьба выхода в плей-офф для нас будет однозначно определяться в последующих баталиях с Северной Македонией и Австрией.