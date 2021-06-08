Соперник Украины на Евро Нидерланды остался без полузащитника

Сборная Нидерландов объявила о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек получил травму и пропустит Евро-2020.
Наставник Франк де Бур заявил, что не будет вызывать другого футболиста на его место. 24-летний ван де Бек провел за сборную Нидерландов 19 матчей и забил 3 гола.
Сборная Украины начнет Евро матчем против Нидерландов 13 июня.
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Источник — Sky Sports
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