Соперник Украины на Евро Нидерланды остался без полузащитника

Сборная Нидерландов объявила о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек получил травму и пропустит Евро-2020.

Наставник Франк де Бур заявил, что не будет вызывать другого футболиста на его место. 24-летний ван де Бек провел за сборную Нидерландов 19 матчей и забил 3 гола.

Сборная Украины начнет Евро матчем против Нидерландов 13 июня.