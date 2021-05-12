ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Вирджил ван Дейк уже точно не сыграет против Украины

  • 12.05.2021 13:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Основной защитник сборной Нидерландов пропустит Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, что пропустит чемпионат Европы.
 
«Сыграю я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил что правильным решением будет не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье. Буду концентрироваться исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, буду к ней идти.
 
Да, я очень расстроен, что пропущу чемпионат Европы, но нужно это принять», – сказал футболист.

Ван Дейк получил серьезное повреждение связок колена еще в октябре прошлого года.
 
Отметим, что сборная Украины сыграет с командой Нидерландов в одной группе. Матчем против «оранжевых» команда Андрея Шевченко начнет турнир (13 июня).  

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Источник — ФК Ливерпуль

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