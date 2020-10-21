Ливерпуль исключил Ван Дейка из заявки на АПЛ

«Ливерпуль» объявил свою заявку на сезон 2020/2021 в АПЛ. В ней не оказалось лидера защиты команды – Вирджила Ван Дейка.

Это связано с тем, что голландский защитник получил разрыв крестообразных связок колена во время дерби против «Эвертона» (2:2).

В ближайшее время Ван Дейк пройдет операцию. Сроки восстановления после разрыва крестообразных связок колена – не менее 6 месяцев.