Ливерпуль исключил Ван Дейка из заявки на АПЛ

У лидера защиты «Ливерпуля» тяжелая травма

  • 21.10.2020 18:27
  • 1337 просмотров
  • 0 комментариев
Ливерпуль исключил Ван Дейка из заявки на АПЛ
© twitter.com/LFC. Вирджил Ван Дейк

«Ливерпуль» объявил свою заявку на сезон 2020/2021 в АПЛ. В ней не оказалось лидера защиты команды – Вирджила Ван Дейка.

Это связано с тем, что голландский защитник получил разрыв крестообразных связок колена во время дерби против «Эвертона» (2:2).

В ближайшее время Ван Дейк пройдет операцию. Сроки восстановления после разрыва крестообразных связок колена – не менее 6 месяцев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Premier League

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности