ВАН ДЕЙК – о разрыве крестов: «Я вернусь, стану лучше и сильнее»

Один из лидеров «Ливерпуля» рискует полностью пропустить сезон

  • 19.10.2020 10:33
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ВАН ДЕЙК – о разрыве крестов: «Я вернусь, стану лучше и сильнее»
© АПЛ

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о травме крестообразных связок, которую он получил после столкновения с вратарем «Эвертона» в матче АПЛ
 
Отметим, что 29-летний игрок в ближайшее время перенесет операцию, а его восстановление займет 7-8 месяцев.
 
«Я встретился с ведущим специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после субботнего инцидента.
 
Ныне я полностью сфокусирован на восстановлении и сделаю все возможное, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Несмотря на очевидное разочарование, я твердо верю, что в трудностях скрыты возможности, и с Божьей помощью я вернусь, стану лучше и сильнее, чем когда-либо до этого момента.
 
В футболе, как и в жизни, все происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлеты и падения. С помощью моей жены, детей, семьи и каждого в «Ливерпуле» я готов к этому испытанию», – написал защитник в твиттере.

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Источник — Twitter

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