Ливерпуль и Эвертон сыграли вничью в мерсисайдском дерби

На двоих команды забили четыре мяча

  • 17.10.2020 16:50
  • 643 просмотра
  • 8 комментариев
Ливерпуль и Эвертон сыграли вничью в мерсисайдском дерби
© twitter.com/everton

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Эвертон» - «Ливерпуль» - 2:2
Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Калверт-Льюин.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).

Удаление: Ришарлисон (90).

Турнирная таблица АПЛ

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:52
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    печально,согласен.судейка подосрал нас в этот раз(
    Ну наши и в защите , как всегда наложали(
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:52
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    печально,согласен.судейка подосрал нас в этот раз(
    Ну наши и в защите , как всегда наложали(
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    0
    AlexxxKrup, 17.10.2020 17:22
    Не братан!)В том то и дело что не ходил(((
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.10.2020 17:29
    +1
    bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Саме ті, що за/поза екраном, ті і є далеко поза футбольна сволота. Я вже не пам'ятаю, скільки років пройшло, коли цей ОФСАЙД на одній лінії почали трактувати а користь атаки. Тобто, - на одній лінії ЦЕ НЕ ОФСАЙД. А щодо півпальця, півнігтя... то це все для бібліотекарів, котрих на 100 кілометрів непотрібно допускати до системи VAR.
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:22
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:06
    Но ведь он же тоже ходил смотреть.
    Не братан!)В том то и дело что не ходил(((
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 17:06
    0
    bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Но ведь он же тоже ходил смотреть.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    0
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 16:52
    +1
    Петушара Оливер. Как такой гол можно отменить? Где же он офсайд увидел?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.10.2020 17:29
    +1
    bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Саме ті, що за/поза екраном, ті і є далеко поза футбольна сволота. Я вже не пам'ятаю, скільки років пройшло, коли цей ОФСАЙД на одній лінії почали трактувати а користь атаки. Тобто, - на одній лінії ЦЕ НЕ ОФСАЙД. А щодо півпальця, півнігтя... то це все для бібліотекарів, котрих на 100 кілометрів непотрібно допускати до системи VAR.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 16:52
    +1
    Петушара Оливер. Как такой гол можно отменить? Где же он офсайд увидел?
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:52
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    печально,согласен.судейка подосрал нас в этот раз(
    Ну наши и в защите , как всегда наложали(
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:52
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    печально,согласен.судейка подосрал нас в этот раз(
    Ну наши и в защите , как всегда наложали(
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 17:46
    0
    AlexxxKrup, 17.10.2020 17:22
    Не братан!)В том то и дело что не ходил(((
    Да у меня так подгорело, что я вышел курить...
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 17.10.2020 17:22
    0
    yuriy_kent, 17.10.2020 17:06
    Но ведь он же тоже ходил смотреть.
    Не братан!)В том то и дело что не ходил(((
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.10.2020 17:06
    0
    bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Но ведь он же тоже ходил смотреть.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 17.10.2020 17:05
    0
    причем сдесь Оливер... петушары те, что за экранами седят
    Ссылка
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