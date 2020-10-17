Ливерпуль и Эвертон сыграли вничью в мерсисайдском дерби

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Эвертон» - «Ливерпуль» - 2:2
Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Калверт-Льюин.
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).
Удаление: Ришарлисон (90).
Источник — Sport.ua
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Ну наши и в защите , как всегда наложали(
Ну наши и в защите , как всегда наложали(
Ну наши и в защите , как всегда наложали(
Ну наши и в защите , как всегда наложали(
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