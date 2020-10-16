В субботу, 17-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Эвертон» примет «Ливерпуль».

Мерсисайдское дерби! Что здесь еще можно сказать? Одно из старейших, известнейших и наиболее ожесточенных футбольных противостояний в мире.

Еще и старт сезона «Эвертон» выдал просто чудесный. После четырех сыгранных туров «ириски» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-5. Получается, что «Эвертон», в среднем, забивает три мяча за игру. Неплохой результат, верно?

У «Ливерпуля», триумфатора прошлого сезона, все было хорошо первые три тура. Три победы, радужные надежды на вторую подряд победу в АПЛ… Бум! 2:7 от «Астон Виллы». От «Астон Виллы», которая вполне могла вылететь в Чемпионшип по итогам минувшего сезона. Каково? Это даже не «Барселона» — «Бавария», ведь «Астон Вилла» по классу намного ниже «Ливерпуля». Да, все рикошеты сыграли против «красных», да, ошибался вратарь Адриан. Но не семь же пропущенных…

Впрочем, как раз такие поединки могут иметь идеальный отрезвляющий эффект. Мол, вы, конечно, действующие чемпионы, но каждый матч начинается со счета 0:0. Поэтому извольте работать как следует.

«Поражение — это противоположность стремлений «Ливерпуля». Тем не менее, подобный опыт тоже может быть очень полезен», — считает главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Букмекеры считают именно «Ливерпуль» фаворитом будущего матча. На победу «красных» дают коэффициент приблизительно 1,9. На победу «Эвертона» — около 4-х. Ничья тоже оценивается коэффициентом 4.

Но что-то подсказывает, что «Эвертон» сможет зацепиться и не проиграть на родном стадионе. Хороши сейчас «ириски», их зубы и когти длинны и остры. Это будет прекрасный матч.

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Пикфорд — Коулмен, Кин, Годфри, Динь, Гомеш, Аллан, Дукуре, Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Алькантара, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

17 октября, суббота