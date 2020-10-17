5-й тур
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон - Ливерпуль - 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 17.10.2020 21:28
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Эвертон - Ливерпуль - 2:2. Видео голов и обзор матча
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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Эвертон» - «Ливерпуль» - 2:2
Голы: 0:1 – 3 Мане, 1:1 – 19 Кин, 1:2 – 72 Салах, 2:2 – 81 Калверт-Льюин.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Мина, Коулмэн (Годфри, 31), Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 72), Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 11), Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, Фабиньо (Вейналдум, 90), Хендерсон, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 78).

Удаление: Ришарлисон (90).

Турнирная таблица АПЛ

События матча
90' Ришарлисон (Эвертон) получает красную карточку.
81' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Калверт-Левин (Эвертон).
72' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
20' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
3' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua

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