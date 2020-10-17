ВИДЕО. Клопп про отмененный гол, систему VAR и травму Ван Дейка

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось со счетом 2:2.
Смотрите запись пресс-конференции тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
События матча
|90'
|Ришарлисон (Эвертон) получает красную карточку.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Калверт-Левин (Эвертон).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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