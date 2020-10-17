5-й тур
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Клопп про отмененный гол, систему VAR и травму Ван Дейка

Наставник «Ливерпуля» высказался о матче с «Эвертоном»

  • 17.10.2020 20:46
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ВИДЕО. Клопп про отмененный гол, систему VAR и травму Ван Дейка
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в матче 5-го тура АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось со счетом 2:2.

Смотрите запись пресс-конференции тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

События матча
90' Ришарлисон (Эвертон) получает красную карточку.
81' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Калверт-Левин (Эвертон).
72' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
20' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
3' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua

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