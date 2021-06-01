Нидерланды исключили основного вратаря из заявки на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур принял решение исключить из заявки на Евро-2020 основного вратаря команды Яспера Силлессена, который ранее заразился коронавирусом:

«Мне пришлось сделать этот серьёзный шаг. Как известно, у Яспера положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого он пропустит важную часть подготовки к турниру.

Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы он вернулся к своей лучшей форме. Я не хочу рисковать в этом отношении», - заявил Де Бур.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020. Команды сыграют в первом туре 13 июня в Амстердаме.