Нидерланды исключили основного вратаря из заявки на Евро-2020

Яспер Силлессен заразился коронавирусом

  • 01.06.2021 19:21
  • 1230 просмотров
  • 1 комментарий
Нидерланды исключили основного вратаря из заявки на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Яспер Силлессен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур принял решение исключить из заявки на Евро-2020 основного вратаря команды Яспера Силлессена, который ранее заразился коронавирусом:

«Мне пришлось сделать этот серьёзный шаг. Как известно, у Яспера положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого он пропустит важную часть подготовки к турниру.

Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы он вернулся к своей лучшей форме. Я не хочу рисковать в этом отношении», - заявил Де Бур.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020. Команды сыграют в первом туре 13 июня в Амстердаме.

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Источник — Goal.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.06.2021 19:22
    +2
    думаю остальные "воротники" у них тоже не лаптем щи хлебают
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.06.2021 19:22
    +2
    думаю остальные "воротники" у них тоже не лаптем щи хлебают
    Ссылка
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