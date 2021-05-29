Вратарь сборной Нидерландов заразился коронавирусом

У соперника сборной Украины проблемы

  • 29.05.2021 14:27
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Вратарь сборной Нидерландов заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Яспер Силлессен

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь проходит бессимптомно.

Силлессен не отправится со сборной Нидерландов на сборы в Португалию. Однако он сможет присоединиться к команде позже, когда вылечится от коронавируса.

В заявке сборной Нидерландов осталось только два вратаря: Мартен Стекеленбург и Тим Крул. Пока что изменений в заявке наставник команды Франк Де Бур делать не будет, однако на сбор может быть вызван Марк Бизот из АЗ.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020. Команды сыграют в первом туре 13 июня в Амстердаме.

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Источник — AD

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