Вратарь сборной Нидерландов заразился коронавирусом

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь проходит бессимптомно.

Силлессен не отправится со сборной Нидерландов на сборы в Португалию. Однако он сможет присоединиться к команде позже, когда вылечится от коронавируса.

В заявке сборной Нидерландов осталось только два вратаря: Мартен Стекеленбург и Тим Крул. Пока что изменений в заявке наставник команды Франк Де Бур делать не будет, однако на сбор может быть вызван Марк Бизот из АЗ.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020. Команды сыграют в первом туре 13 июня в Амстердаме.