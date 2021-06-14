ЗАБАРНЫЙ: «Никакого конфликта не было, в раздевалке все хорошо»

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы журналистов

  • 14.06.2021 20:43
  • 7671 просмотр
  • 6 комментариев
ЗАБАРНЫЙ: «Никакого конфликта не было, в раздевалке все хорошо»
© УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Украинском медиацентре в Бухаресте:

- На последних минутах матча в Амстердаме, возможно, вам помешал недостаток концентрации, нехватка опыта? Чего не хватило, чтобы достичь положительного результата?

- Прежде всего хочу сказать, что это футбол, и может случиться что угодно. Да, возможно, нам не хватило концентрации, но это игровой момент. Мы могли и забить на последних минутах.

- Пришлось слышать о конфликте в раздевалке между Ярмоленко и Марлосом, это было?

- Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Я не знаю, кто это придумал.

- Что вы можете сказать про Романа Яремчука, как охарактеризуете этого игрока?

- Роман - замечательный человек. Я недавно с ним познакомился. Как нападающий он мне тоже импонирует, хорошо цепляется за мяч, классно действует впереди.

- Что вам сказал Мирча Луческу перед Евро-2020, давал какие-то советы?

- Особого он ничего не говорил - просто пожелал удачи. Также Мирча Луческу пообещал, что приедет поддержать нашу команду.

- Сборная Нидерландов действовала в три центральных защитника. Насколько вам удобно играть против соперника, который действует по следующей схеме?

- Для нас не имеет особого значения, три или четыре защитника у соперника. Тренерский штаб подстраивается и дает нам указания, как действовать против конкретного оппонента. Вчера все знали, как нам действовать, кто против кого играет, никаких сложностей в связи с этим у нас не было.

- Тебе всего 18 лет, год назад ты дебютировал в «Динамо», в сборной. Но ты очень спокойно и невозмутимо выглядишь на поле. Может, это только так кажется?

- Спасибо за похвалу. Волнения на самом деле, это должно быть у всех, и у меня в том числе. Но когда выхожу на поле, эмоции утихают, и я играю со спокойной головой.

- Если бы год назад тебе сказали, что ты будешь играть на Евро-2020 в основном составе сборной Украины, ты бы поверил?

- Как в это год назад можно было поверить? Наверное, нет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 14.06.2021 21:42
    +1
    Як не було конфлікту?!? Просрали матч і спокійно в родягальні? Та ви повинні сракани один одному давати за такий футбол!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 14.06.2021 21:30
    0
    хтось навмисно робить ці вкидання відволікая команду на непоторібні енмоціі і відповіді .Ломають атмосферу .Цей франков справжній потріб і ворог України.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 21:27
    0
    Франков пидо.. как будто против Украины болеет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 21:22
    0
    "...Прежде всего хочу сказать, что это футбол" До мяча забитого Ярмолой, футболом и не пахло
    Ссылка
    Yaroslav1956
    online
      Yaroslav1956, 14.06.2021 21:11
    +1
    чи збірники України вміють розмовляти українською і чи знають як відповідати на гасло Слава Україні (українською)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.06.2021 21:05
    +2
    Не хочется зглазить, поэтому промолчу
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.06.2021 21:05
    +2
    Не хочется зглазить, поэтому промолчу
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 14.06.2021 21:42
    +1
    Як не було конфлікту?!? Просрали матч і спокійно в родягальні? Та ви повинні сракани один одному давати за такий футбол!
    Ссылка
    Yaroslav1956
    online
      Yaroslav1956, 14.06.2021 21:11
    +1
    чи збірники України вміють розмовляти українською і чи знають як відповідати на гасло Слава Україні (українською)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 14.06.2021 21:30
    0
    хтось навмисно робить ці вкидання відволікая команду на непоторібні енмоціі і відповіді .Ломають атмосферу .Цей франков справжній потріб і ворог України.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.06.2021 21:27
    0
    Франков пидо.. как будто против Украины болеет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 21:22
    0
    "...Прежде всего хочу сказать, что это футбол" До мяча забитого Ярмолой, футболом и не пахло
    Ссылка
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