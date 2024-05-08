Нефарт ПСЖ, Луческу может вернуться в Динамо, Наполи хочет купить Мудрика
Главные новости за 7 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 мая.
1A. Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Бесславный вылет от подопечных Луиса Энирке, едва не сломавших каркас чужих ворот
1B. ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
2A. Возможен немецкий финал. Боруссия Д в 3-й раз сыграет в решающем матче ЛЧ
Шмели выбили ПСЖ в полуфинале турнира и сыграют за титул с Баварией или Реалом
2B. Выход Шахтера в основу в ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея может стать не вакантным
3. Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба
4A. Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Украинский вингер может перейти в «Наполи»
4B. Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов
Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»
5A. Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
На Георгия претендуют ряд топ-клубов
5B. Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
Экс-тренер «Александрии» пошел по стопам Юрия Вернидуба
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом
Тиаго Силва вернулся в команду Флуминенсе
7A. На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Наставник сборной Украины занимает 19-е место, лидер – Дидье Дешам
7B. Сборная Украины стартует на ЧЕ по socca. Состав групп, календарь матчей
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8. Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
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9. Макларен и Норрис выиграли гонку Формулы-1. Как им это удалось
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