Нефарт ПСЖ, Луческу может вернуться в Динамо, Наполи хочет купить Мудрика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 мая.

1A. Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию

Бесславный вылет от подопечных Луиса Энирке, едва не сломавших каркас чужих ворот

1B. ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

2A. Возможен немецкий финал. Боруссия Д в 3-й раз сыграет в решающем матче ЛЧ

Шмели выбили ПСЖ в полуфинале турнира и сыграют за титул с Баварией или Реалом

2B. Выход Шахтера в основу в ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея может стать не вакантным

3. Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

4A. Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

4B. Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов

Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»

5A. Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом

На Георгия претендуют ряд топ-клубов

5B. Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины

Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа

Экс-тренер «Александрии» пошел по стопам Юрия Вернидуба

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом

Тиаго Силва вернулся в команду Флуминенсе

7A. На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024

Наставник сборной Украины занимает 19-е место, лидер – Дидье Дешам

7B. Сборная Украины стартует на ЧЕ по socca. Состав групп, календарь матчей

Чемпионат Европы пройдет с 8 до 12 мая в Кишиневе, столице Молдовы

8. Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии

Анастасия в двух сетах переиграла Ирину Бару из Румынии

9. Макларен и Норрис выиграли гонку Формулы-1. Как им это удалось

Ландо Норрис в своем 110-м гран-при добыл первую победу

10. Родриго Мора: алмаз Порту и самый молодой футболист-профессионал Португалии

16-летний вундеркинд «драконов», перед которым открываются невероятные перспективы