ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа

Молдавский «Шериф» из Тирасполя официально сообщил о назначении на пост главного тренера первой команды украинского специалиста Юрия Гуры. Срок действия контракта с 47-летним украинским специалистом не сообщается.

Напомним, Sport.ua сообщал о назначении Гуры на пост главного тренера «Шерифа» еще 3 мая. По нашей информации, украинец приступил к выполнению своих обязанностей уже тогда.

Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой «Александрии».

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