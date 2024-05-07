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07 мая 2024, 19:45 | Обновлено 07 мая 2024, 19:49
214
0

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа

Экс-тренер «Александрии» пошел по стопам Юрия Вернидуба

07 мая 2024, 19:45 | Обновлено 07 мая 2024, 19:49
214
0
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
ФК Шериф

Молдавский «Шериф» из Тирасполя официально сообщил о назначении на пост главного тренера первой команды украинского специалиста Юрия Гуры. Срок действия контракта с 47-летним украинским специалистом не сообщается.

Напомним, Sport.ua сообщал о назначении Гуры на пост главного тренера «Шерифа» еще 3 мая. По нашей информации, украинец приступил к выполнению своих обязанностей уже тогда.

Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой «Александрии».

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Олег Дидух Источник: ФК Шериф Тирасполь
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